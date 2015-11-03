Notizie Costa Davorio Fiorentina

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Costa d'Avorio, Kouamé escluso dalla lista dei convocati per le sfide contro Zambia e Ciad

08 novembre 2024 17:12

Schira conferma: "Kouamè firmerà nei prossimi giorni il rinnovo con la Fiorentina sino al 2027"

11 ottobre 2024 23:46

Kouamè campione d'Africa, la Costa d'Avorio gli regala una villa ed un assegno da 76 mila euro

13 febbraio 2024 21:04

Kouamé vince la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio: 2-1 alla Nigeria di Osimhen

11 febbraio 2024 23:34

Kouamé, brutte notizie per la Fiorentina: segna il rigore e la Costa d'Avorio va ai quarti in Coppa d'Africa

30 gennaio 2024 00:21

Kouamè eliminato dalla Coppa d'Africa? Lo saprà giovedì sera. La Costa d'Avorio può passare ancora

23 gennaio 2024 13:24

Ora è anche ufficiale, Kouamè convocato dalla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa

28 dicembre 2023 19:21

Kouamé partirà con la Costa d'Avorio: è nella lista dei convocati per le qualificazioni ai Mondiali

10 novembre 2023 16:10

Olimpiadi, 90' per Kouamè nella vittoria per 2-1 della Costa d'Avorio contro l'Arabia Saudita

22 luglio 2021 13:24

Kouame resta a casa, la Costa d'Avorio non lo convoca per le due gare di qualificazione alla Coppa d'Africa

18 marzo 2021 18:25

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