Notizie Costa Davorio Fiorentina

Costa d'Avorio, Kouamé escluso dalla lista dei convocati per le sfide contro Zambia e Ciad
08 novembre 2024 17:12
Schira conferma: "Kouamè firmerà nei prossimi giorni il rinnovo con la Fiorentina sino al 2027"
11 ottobre 2024 23:46
Kouamè campione d'Africa, la Costa d'Avorio gli regala una villa ed un assegno da 76 mila euro
13 febbraio 2024 21:04
Kouamé vince la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio: 2-1 alla Nigeria di Osimhen
11 febbraio 2024 23:34
Kouamé, brutte notizie per la Fiorentina: segna il rigore e la Costa d'Avorio va ai quarti in Coppa d'Africa
30 gennaio 2024 00:21
Kouamè eliminato dalla Coppa d'Africa? Lo saprà giovedì sera. La Costa d'Avorio può passare ancora
23 gennaio 2024 13:24
Ora è anche ufficiale, Kouamè convocato dalla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa
28 dicembre 2023 19:21
Kouamé partirà con la Costa d'Avorio: è nella lista dei convocati per le qualificazioni ai Mondiali
10 novembre 2023 16:10
Olimpiadi, 90' per Kouamè nella vittoria per 2-1 della Costa d'Avorio contro l'Arabia Saudita
22 luglio 2021 13:24
Kouame resta a casa, la Costa d'Avorio non lo convoca per le due gare di qualificazione alla Coppa d'Africa
18 marzo 2021 18:25
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