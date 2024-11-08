Costa d'Avorio, Kouamé escluso dalla lista dei convocati per le sfide contro Zambia e Ciad
L'attaccante della Fiorentina non farà parte della selezione per gli impegni contro Zambia e Ciad, resterà a Firenze
Il 12° turno darà il via alla nuova pausa per le nazionali. Per quanto riguarda la Costa d'Avorio, campione in carica della Coppa d'Africa, sono state annunciate le convocazioni da parte del c.t. Emerse Faé. Nella lista diffusa oggi, però, non figura il nome di Christian Kouamé, che non si unirà alla nazionale per i prossimi incontri contro Zambia e Ciad. L'attaccante ivoriano resterà a Firenze, dove continuerà ad allenarsi con mister Palladino.
Kouamé, altra occasione sprecata: 830 minuti giocati, 0 gol. Alla Fiorentina prende 1,7 milioni a stagione
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