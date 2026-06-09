Il Messaggero scrive: "Ipotesi scambio Piccoli-Cancellieri in moto con conguaglio a favore dei viola"

L'ex attaccante del Cagliari potrebbe trasferirsi a Roma in uno scambio con Cancellieri

Roberto Piccoli non ha avuto una stagione facile alla Fiorentina e potrebbe non essere confermato nel gruppo di Grosso, infatti l'ex Cagliari piace alla Lazio con Gattuso che vuole una punta diversa da Ratkov e Dia. Si potrebbe mettere su uno scambio con la Fiorentina per Cancellieri su cui i gigliati si sono già mossi, ma ovviamente lo scambio non sarebbe alla pari data la spesa fatta un anno fa per Piccoli dal Cagliari. Lo scrive Il Messaggero