Notizie Cancellieri Fiorentina

Nazione svela un retroscena: “Sottil al Milan, la Fiorentina ci ha provato per Cancellieri”
04 febbraio 2025 08:37
Non sarà Cancellieri il post-Gudmundsson per il Genoa: è ufficiale il suo trasferimento al Parma
14 agosto 2024 14:30
Sfuma un possibile sostituto di Gudmundsson per il Genoa? Il Parma sta chiudendo Cancellieri
09 agosto 2024 19:42
Cancellieri: "A Empoli si parla solo della partita contro la Fiorentina, vincere ci darebbe una svolta"
16 ottobre 2023 12:27
TMW, sondaggio della Fiorentina per Cancellieri. L'esterno potrebbe lasciare Verona nel mercato estivo
22 giugno 2022 21:18
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