Labaro Viola

Notizie Cancellieri Fiorentina

Nazione svela un retroscena: “Sottil al Milan, la Fiorentina ci ha provato per Cancellieri”

04 febbraio 2025 08:37

Non sarà Cancellieri il post-Gudmundsson per il Genoa: è ufficiale il suo trasferimento al Parma

14 agosto 2024 14:30

Sfuma un possibile sostituto di Gudmundsson per il Genoa? Il Parma sta chiudendo Cancellieri

09 agosto 2024 19:42

Cancellieri: "A Empoli si parla solo della partita contro la Fiorentina, vincere ci darebbe una svolta"

16 ottobre 2023 12:27

TMW, sondaggio della Fiorentina per Cancellieri. L'esterno potrebbe lasciare Verona nel mercato estivo

22 giugno 2022 21:18

Archivio

Esplora l'archivio di Cancellieri

Sett. 6
Sett. 33 Sett. 32
Sett. 42
Sett. 25