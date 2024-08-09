Sfuma un possibile sostituto di Gudmundsson per il Genoa? Il Parma sta chiudendo Cancellieri

Il giovane attaccante della Lazio è ormai ad un passo dal Parma. Su Cancellieri c'era il pressing del Genoa che è alla ricerca di un sostituto di Gudmundsson che vuole la Fiorentina

L'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, riporta una notizia che potrebbe interessare in modo implicito la Fiorentina. C'è stato, infatti, uno scatto importante da parte del Parma per Matteo Cancellieri. Le parti, infatti, sono vicinissime. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto ed il club ha battutto una concorrenza ricca e agguerrita per assicurarsi le prestazioni del classe 2002.

Nelle ultime ore si era parlato di Matteo Cancellieri come possibile sostituto di Albert Gudmundsson, che vuole con forza la Fiorentina, ma la trattativa con il Genoa non si sbloccherà fino a quando i rossoblù non troveranno un sostituto. A questo punto il nome di Cancellieri dovrà essere depennato dalla lista del Grifone per il post Gudmundsson.

LE ULTIME SULLA TRATTATIVA PER GUDMUNDSSON CON ALFREDO PEDULLA'

https://www.labaroviola.com/pedulla-su-gudmundsson-alla-fiorentina-e-solo-questione-di-tempo-freddezza-su-tessmann-nico/263632/