Pedullà: "Su Gudmundsson alla Fiorentina è solo questione di tempo. Freddezza su Tessmann. Nico..."

Da Tessmann a Gudmundsson, da Nico Gonzalez a de Gea. Le ultime sul mercato della Fiorentina da Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà, come ogni martedi e venerdi, ha parlato in esclusiva sul canale Twitch e You Tube di Passione Fiorentina, queste le sue parole sul mercato viola:

"De Gea era il primo e unico nome per la Fiorentina, ho letto che qualcuno aveva detto che chiedeva 6 milioni di ingaggio, non era vera, lui voleva rimettersi in discussione e non ne ha mai fatta una questione economica, lui guadagna 1 milione più bonus, ne ha fatto una questione di motivazioni. Quando ritroverà la condizione si tratterà di un grande colpo, è stato il miglior portiere della Premier League nella stagione 2022/2023. Adesso si pone il problema di chi gli sta affianco, se sacrifichi Christensen o Terracciano, sul secondo c'è il Monza perchè Galliani non riesce a trovarlo, non so quanto sia convinto Terracciano. Le prime partite non le giocherà de Gea, quindi bisogna capire chi giocherà le prime gare, poi massimo due settimane e sarà operativo de Gea. Se sarà il 50% del suo valore si tratta di un colpo straordinario, le sue motivazioni sono grandi, lui ha voluto la Fiorentina ad ogni costo.

Su Tessmann quando era pronta la Fiorentina non erano pronti loro con le richieste dei suoi agenti con un gioco al rialzo che non è piaciuto per niente, adesso che sono pronti gli altri non è più pronta la Fiorentina, ora loro non ci sentono più, non so se sia definitivo o meno ma per ora c'è freddezza da parte della Fiorentina. Se mi chiedi una percentuale adesso ti dò una percentuale superiore al 50% che non si faccia, lasciamo aperto un varco ma ora la situazione è bloccata. Il problema adesso è di Tessmann perchè il Venezia ha già preso il suo sostituto dalla Juventus. Il casino è stato creato dai procuratori.

Adesso Folorunsho è un nome ma ci sono anche Lazio e Atalanta, la sua storia con il Napoli ormai è finita, andrà via, non ci sono più i margini per ricucire. L'Atalanta prima dell'infortunio di Scamacca lo aveva chiuso a 15 milioni, ora non so se ci ritornerà. Per chi lo prende è un grande colpo, può giocare in tante posizioni.

Su Gudmundsson in casa Genoa c'è tanta confusione tra Ottolini, Blazquez e Zangrillo. Oggi hanno finalmente ammesso che lui vuole andare alla Fiorentina. Gudmundsson non lo ferma nessuno, vuole andare via, sulle cifre ci eravamo e poi ci hanno ripensato. Il Genoa cerca il sostituto ma solo in prestito. Su Gudmundsson per me è solo questione di tempo, se non arrivasse alla Fiorentina per me sarebbe una grande sorpresa, è una cosa legata a Nico Gonzalez, uno va via e l'altro esce. Per me Gudmundsson sarà della Fiorentina, il Genoa è già sceso nella sua valutazione. Le parole di Blazquez sono un modo per scaricare su Gudmundsson tutte le responsabilità, secondo me ha sbagliato. Il Genoa ci ha provato per Milik ma non ci vuole andare. Gudmundsson vuole andare via, questo è chiaro.

Su Nico Gonzalez la Fiorentina non vuole contropartite ma soldi cash, ad oggi è cosi. Arthur e Mckennie sono due giocatori che possono essere offerti ma chiedono troppi soldi per l'ingaggio, l'americano ne chiede 4 di milioni per la prossima squadra. Va visto però chi è disposto a darglieli. Il gruppo di lavoro di Nico ha cercato più volte di portarlo via dalla Fiorentina, sia a gennaio del 2023 che l'estate scorsa.

Su Richardson le cifre sono 9,5 milioni più 500 mila euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita, ormai queste sono le formule che vanno a sostituire le comproprietà. Si tratta di un calciatore che mi piace a queste cifre, molto meglio di altri che costano molto di più e che giocano in Italia.

L'ANNUNCIO DI SKY SPORT

https://www.labaroviola.com/sky-sport-annuncia-accordo-per-nico-alla-juventus-prestito-con-obbligo-di-riscatto-tra-25-e-30-milioni/263631/