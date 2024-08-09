Sky Sport annuncia: "Accordo per Nico alla Juventus: prestito con obbligo di riscatto tra 25 e 30 milioni"
Come riporta Sky Sport, la Juventus ha scelto Nico Gonzalez della Fiorentina per rinforzare gli esterni, scartando altre opzioni come Galeno. L'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto, con...
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2024 18:07
Come riporta Sky Sport, la Juventus ha scelto Nico Gonzalez della Fiorentina per rinforzare gli esterni, scartando altre opzioni come Galeno. L'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto, con una valutazione tra 25/30M€. Definiti i dettagli, resta solo da formalizzare l'operazione.
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