De Gea alle visite mediche con la Fiorentina: "Sono molto contento di essere qui, forza viola"
David de Gea è arrivato alla clinica Fanfani per le visite mediche di rito intorno alle 16.30, il nuovo portiere della Fiorentina ha voluto salutare i presenti con queste parole: "Sono contento di ess...
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2024 17:02
David de Gea è arrivato alla clinica Fanfani per le visite mediche di rito intorno alle 16.30, il nuovo portiere della Fiorentina ha voluto salutare i presenti con queste parole: "Sono contento di essere qui, forza viola" ed ha accontentato i tifosi presenti con selfie e saluti.
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