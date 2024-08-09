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De Gea alle visite mediche con la Fiorentina: "Sono molto contento di essere qui, forza viola"

David de Gea è arrivato alla clinica Fanfani per le visite mediche di rito intorno alle 16.30, il nuovo portiere della Fiorentina ha voluto salutare i presenti con queste parole: "Sono contento di ess...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2024 17:02
De Gea alle visite mediche con la Fiorentina: "Sono molto contento di essere qui, forza viola" -
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David de Gea è arrivato alla clinica Fanfani per le visite mediche di rito intorno alle 16.30, il nuovo portiere della Fiorentina ha voluto salutare i presenti con queste parole: "Sono contento di essere qui, forza viola" ed ha accontentato i tifosi presenti con selfie e saluti.

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