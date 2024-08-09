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Amrabat convocato da Palladino per l'amichevole in Germania, Nico Gonzalez escluso. La lista completa

La Fiorentina giocherà domani alle 15.30 l'amichevole contro il Friburgo in Germania. Il tecnico viola Raffaele Palladino ha convocato Amrabat per la prima volta dopo che il marocchino si era sempre a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2024 15:32
Amrabat convocato da Palladino per l'amichevole in Germania, Nico Gonzalez escluso. La lista completa -
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La Fiorentina giocherà domani alle 15.30 l'amichevole contro il Friburgo in Germania. Il tecnico viola Raffaele Palladino ha convocato Amrabat per la prima volta dopo che il marocchino si era sempre allenato da solo mentre ha escluso Nico Gonzalez ormai vicino alla cessione, questa la lista completa:

Amrabat, Barak, Baroncelli, Beltran, Bianco, Biraghi, Brekalo, Caprini, Christensen, Colpani, Comuzzo, Dodo, Fortini, Harter, Ikoné, Infantino, Kayode, Kean, Kouadio, Kouame, Mandragora, Martinelli, M. Quarta, Parisi, Pongracic, Ranieri, Sottil, Terracciano.

IL VIDEO DELL'ARRIVO DI DE GEA ALLA FIORENTINA

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