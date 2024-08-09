De Gea è arrivato a Firenze: tanti tifosi viola ad accoglierlo. Ora visite mediche e firma

David De Gea è appena sbarcato a Firenze per dare il via alla nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Il portiere spagnolo, atterrato allo scalo di Peretola con qualche minuto di ritardo rispe...

David De Gea è appena sbarcato a Firenze per dare il via alla nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Il portiere spagnolo, atterrato allo scalo di Peretola con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto, è apparso sorridente e carico di entusiasmo, con tanti tifosi gigliati accorsi per accoglierlo all'aeroporto. Adesso si sposterà direttamente al Viola Park dove sosterrà le visite mediche, prima di firmare il suo nuovo contratto coi viola prima di conoscere il tecnico Raffaele Palladino ed i suoi nuovi compagni di squadra.

COLPANI: “PER ME È L’ANNO DELLA CONSACRAZIONE. QUANDO PALLADINO MI HA CHIAMATO, NON HO AVUTO DUBBI”

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