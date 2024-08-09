Colpani: "Per me è l'anno della consacrazione. Quando Palladino mi ha chiamato, non ho avuto dubbi"

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo fantasista della Fiorentina, Andrea Colpani, si è così presentato: "La trattativa è iniziata con mister Palladino che mi ha chiamato, dicendomi che avrebbe v...

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo fantasista della Fiorentina, Andrea Colpani, si è così presentato: "La trattativa è iniziata con mister Palladino che mi ha chiamato, dicendomi che avrebbe voluto portarmi a Firenze. Io gli ho detto subito che sarei venuto subitro senza neanche pensarci, per me è un motivo di orgoglio".

ASPETTATIVE "Come ha detto il direttore, la squadra si aspetta tanto da me. Io voglio sicuramente migliorare i numeri dello scorso anno per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Per me è l'anno della consacrazione, voglio diventare un giocatore importante per la Fiorentina. Si aspettano tutti tanto da me ma anche io mi aspetto tanto. Voglio migliorare i numeri dell'anno scorso per raggiungere obiettivi personali e di squadra. Voglio diventare un giocatore importante per la Fiorentina"

PALLADINO "L'ho ritrovato bene e con le idee chiare. I giocatori sono forti e si metteranno subito a disposizione. Io forse sono un po' avvantaggiato rispetto agli altri".

PARAGONE CON ANTOGNONI "Io mi vedo sia trequartista che esterno. Sui paragoni sono sempre pericolosi, io voglio raggiungere i grandi del passato. Penso al presente e a migliorarmi giorno dopo giorno".

FISICO "Fin da giovane nell'Atalanta ero sempre tra i più piccoli ma continuando a lavorare mi sono fatto spazio. Però questo per me è un punto di partenza, posso ancora migliorare molto".

OBIETTIVI DI SQUADRA: "Cercheremo di migliorare i risultati dell'anno scorso sia in Serie A che in Europa".

NUMERO DI MAGLIA "Ancora no. Ho sempre indossato la 28 ma mi ha detto Quarta che ha piacere a tenerla, quindi devo ancora scegliere"

SULLE SOSTITUZIONI "Col mister ci scherzavo spesso su perché uscivo sempre al 70'. Ho sempre avuto il problema di calare negli ultimi 20 minuti ed era giusto facesse così ma è uno degli aspetti che voglio migliorare. Il mister ci chiede di segnare ed incidere molto in zona gol. L'anno scorso sono riuscito a farlo spesso e anche quest'anno voglio fare migliorando ancora".

MIGLIORAMENTI "Anche sulla tecnica, sul fare le scelte giuste. Nella mia Atalanta c'era gente forte ma il mio percorso è cambiato agli Allevi e poi in Primavera. Poi voglio migliorare in forza fisica, mettere qualche kilo in più per reggere botta".

VIOLA PARK "Il Viola Park è da Champions League, ringrazio la società per averci messo a disposizione questo ambiente. Conoscevo già Ranieri, Sottil, Kean e Biraghi incrociati in Nazionale. Con Bianco invece mi sono trovato molto bene qui a Firenze".

PRESSIONE "La squadra è forte e possiamo puntare in alto. Sul mercato non mi esprimo ma la base è molto buona".

TMW ANNUNCIA: “LA FIORENTINA ABBANDONA LA PISTA TESSMANN DOPO AVER CHIUSO RICHARDSON”

https://www.labaroviola.com/tmw-annuncia-la-fiorentina-abbandona-la-pista-tessmann-dopo-aver-chiuso-richardson/263583/