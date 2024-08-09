TMW annuncia: "La Fiorentina abbandona la pista Tessmann dopo aver chiuso Richardson"
Dopo aver definitivo l'operazione con il Reims per Amir Richardson, la Fiorentina ha deciso di non proseguire la trattativa per Tanner Tessmann. L'affare era in stand-by da giorni a causa delle richie...
Dopo aver definitivo l'operazione con il Reims per Amir Richardson, la Fiorentina ha deciso di non proseguire la trattativa per Tanner Tessmann. L'affare era in stand-by da giorni a causa delle richieste degli agenti, mentre con il Venezia era stata trovata l'intesa sulla base di 5,5 milioni di euro. I viola hanno quindi deciso di virare su un altro obiettivo e in pochi è stata trovata l'intesa per Richardson.
BLAZQUEZ ANNUNCIA: "GUDMUNDSSON VUOLE LA FIORENTINA"
https://www.labaroviola.com/blazquez-gudmundsson-ci-ha-detto-che-vuole-andare-alla-fiorentina-ma-in-questo-momento-non-vogliamo-cederlo/263563/