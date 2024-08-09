Blazquez annuncia: "Gudmundsson ci ha detto che vuole andare alla Fiorentina. Cerchiamo un sostituto"

L'amministratore delegato del Genoa ha parlato al SecoloXIX della situazione del trequartista islandese e nel No alla Fiorentina

Dopo la cessione inaspettata di Retegui all'Atalanta continua a tremare il mondo genoano. L'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha parlato al Secolo XIX della situazione legata ad Albert Gudmundsson: "Facciamo delle cessioni solo se ci conviene e se abbiamo già il sostituto. Abbiamo respinto le offerte della Fiorentina perché non abbiamo un sostituto all'altezza e quindi non possiamo privarci di Albert"

Continua, spiegando come l'islandese abbia ammesso alla dirigenza che vuole raggiungere Firenze a tutti i costi: "La Fiorentina gli ha offerto quasi il doppio dell'ingaggio, noi gli abbiamo offerto un aumento ma ci ha fatto sapere che vorrebbe andare. Però non lo vogliamo cedere, non ci sono motivi economici: è un discorso tecnico, è un giocatore importante per noi. In questi giorni è fermo per un problema muscolare, oggi non si è allenato per la febbre"

CdS: "Gudmundsson spinge per andare alla Fiorentina"

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