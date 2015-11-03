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Notizie Blazquez Fiorentina

Genoa in confusione: dopo il pareggio dietrofront su Balotelli? L'area tecnica non vuole altri attaccanti

19 ottobre 2024 19:40

Imbarazzo Genoa su Balotelli, era fatta ma Blazquez blocca tutto perché non si fida di Gilardino

14 ottobre 2024 12:50

Caos Genoa, Dopo Retegui e Gudmundsson può partire anche Frendrup. Società in vendita

10 ottobre 2024 19:01

Blazquez replica: "Abbiamo offerto il rinnovo a Gudmundsson, voleva la Fiorentina per l'ingaggio più alto"

21 agosto 2024 14:00

Gudmundsson e la traduzione errata del traduttore durante la conferenza stampa di presentazione

20 agosto 2024 21:01

Ad Genoa: “Non vendiamo Gudmundsson senza avere un sostituto. Proposta della Fiorentina? Inaccettabile”

14 agosto 2024 08:35

Blazquez annuncia: "Gudmundsson ci ha detto che vuole andare alla Fiorentina. Cerchiamo un sostituto"

09 agosto 2024 10:07

Blazquez(Genoa): "A Gennaio per Albert rifiutati 30 milioni dai Viola, lo vogliono in tanti"

09 luglio 2024 22:09

Genoa, Blazquez chiarisce: "Retegui? Noi vogliamo tenerlo a meno di offerte faraoniche"

29 giugno 2024 17:05

La Fiorentina ha perso il treno per Gudmundsson? Blazquez (CEO Genoa): "Su di lui top club europei e arabi"

19 giugno 2024 18:50

CEO del Genoa su Gudmundsson: "Dissi a Barone: 'Se chiamerai domani andrò a rialzo, non lo vendo'"

13 febbraio 2024 12:38

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