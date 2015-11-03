Notizie Blazquez Fiorentina

Genoa in confusione: dopo il pareggio dietrofront su Balotelli? L'area tecnica non vuole altri attaccanti
19 ottobre 2024 19:40
Imbarazzo Genoa su Balotelli, era fatta ma Blazquez blocca tutto perché non si fida di Gilardino
14 ottobre 2024 12:50
Caos Genoa, Dopo Retegui e Gudmundsson può partire anche Frendrup. Società in vendita
10 ottobre 2024 19:01
Blazquez replica: "Abbiamo offerto il rinnovo a Gudmundsson, voleva la Fiorentina per l'ingaggio più alto"
21 agosto 2024 14:00
Gudmundsson e la traduzione errata del traduttore durante la conferenza stampa di presentazione
20 agosto 2024 21:01
Ad Genoa: “Non vendiamo Gudmundsson senza avere un sostituto. Proposta della Fiorentina? Inaccettabile”
14 agosto 2024 08:35
Blazquez annuncia: "Gudmundsson ci ha detto che vuole andare alla Fiorentina. Cerchiamo un sostituto"
09 agosto 2024 10:07
Blazquez(Genoa): "A Gennaio per Albert rifiutati 30 milioni dai Viola, lo vogliono in tanti"
09 luglio 2024 22:09
Genoa, Blazquez chiarisce: "Retegui? Noi vogliamo tenerlo a meno di offerte faraoniche"
29 giugno 2024 17:05
La Fiorentina ha perso il treno per Gudmundsson? Blazquez (CEO Genoa): "Su di lui top club europei e arabi"
19 giugno 2024 18:50
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