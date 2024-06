Genoa, Blazquez chiarisce: “Retegui? Noi vogliamo tenerlo a meno di offerte faraoniche”

L’amministratore delegato del Genoa, Andrés Blazquez, è stato intervistato da Calcio e Finanza, soffermandosi anche sulla situazione di Mateo Retegui, uno dei nomi accostati alla Fiorentina prima della chiusura per Moise Kean. Ecco le sue parole in merito:

“Per Retegui l’idea è di tenerlo a meno di offerte faraoniche. Ovviamente nel caso ci fosse un’uscita faremo qualcosa in entrata. L’obiettivo è crescere anche in classifica e vogliamo che la squadra sia ancora migliore di quella dell’anno scorso. Se io volessi sistemare i conti subito venderei i migliori e il bilancio ne gioverebbe immediatamente, ma per quale futuro? Come le ho spiegato tutte le nostre iniziative sono volte a incrementare le entrate ricorrenti proprio per non finanziarci sul mercato attraverso le vendite”

