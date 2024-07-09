Blazquez(Genoa): "A Gennaio per Albert rifiutati 30 milioni dai Viola, lo vogliono in tanti"

Il CEO del Genoa parla della possibilità che l'islandese lasci i rossoblu, ritornando sul mancato trasferimento di Gennaio alla Fiorentina

Andres Blazquez, CEO del Genoa, ha rilasciato un'intervista a winwin.com per parlare della possibilità che alcuni club arabi possano mettersi sulle tracce di Albert Gudmundsson, con Al-Ittihad e Al-Alhy interessate all'islandese: "Abbiamo ricevuto diversi apprezzamenti per lui, ma al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Circolano comunque diversi interessi. Abbiamo rifiutato un'offerta della Fiorentina che si aggirava sui 30 milioni di euro, non perché non fosse una buona offerta, affatto, ma perché è arrivata a gennaio e avevamo bisogno di continuare a lottare per i primi 10 posti. Trattenerlo era fondamentale per raggiungere quell'obiettivo".

Ci sono possibilità che Gudmundsson possa essere ceduto in Arabia Saudita?

"Non abbiamo alcun interesse da parte dell'Arabia Saudita riguardo ai nostri giocatori. Ci sono molte squadre che hanno richiesto informazioni su Albert Gudmundsson, ma non c'è nulla di concreto al momento. Ascoltiamo tutte le offerte, ovviamente, ma quando prendiamo la decisione di vendere un giocatore, è perché abbiamo un'alternativa per sostituirlo in termini di qualità, prestazioni e comportamento. Siamo felici che altri club notino il lavoro che stiamo svolgendo".

Cosa pensa del calcio arabo?

"Penso che la Lega Saudita sia un progetto meraviglioso, ne ho sempre parlato positivamente, la concorrenza sarà più forte ogni anno. Ci piacerebbe giocare alcune partite in Arabia Saudita. Siamo stati lì come società per partecipare a diversi eventi e ci piacerebbe far parte di questo sviluppo".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Da Genova, Con Martinez all’Inter il Genoa cerca il portiere titolare. Terracciano ancora in corsa

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