Da Genova, Con Martinez all'Inter il Genoa cerca il portiere titolare. Terracciano ancora in corsa

Il Genoa si è radunato ieri con grande entusiasmo dopo una stagione davvero positiva. Rispetto al luglio di un anno fa la squadra è pressoché al completo e non sono previsti grandi stravolgimenti né u...

Il Genoa si è radunato ieri con grande entusiasmo dopo una stagione davvero positiva. Rispetto al luglio di un anno fa la squadra è pressoché al completo e non sono previsti grandi stravolgimenti né ulteriori investimenti, a meno che non arrivino offerte imperdibili per i big.

L'unica eccezione, per quanto riguarda il mercato in entrata è rappresentata dal portiere: Martinez ha già firmato il suo nuovo contratto con l’Inter e va trovato un sostituto. I preferiti, riporta Il Secolo XIX, restano sempre lo spagnolo Leo Roman, 24 anni, di proprietà del Maiorca, e Dominik Kotarski, 24enne del PAOK, ma le valutazioni restano elevate: clausola di 12 milioni nel caso di Roman, valutazione di 10 per Kotarski.

Così, tra le nuove idee spuntano Mark Travers (25 anni, Bournemouth) e Timon Wellenreuther (28 anni, Feyenoord), mentre sono in corsa anche Pietro Terracciano (34 anni, Fiorentina), Ionut Radu (27 anni, Inter) e Stefano Turati (22 anni, Sassuolo). Lo riporta TMW

LE PAROLE DI NESTA SUL FUTURO DI COLPANI

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