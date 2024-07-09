Anche Nesta fa chiarezza su Colpani: "Adesso è nostro ma ogni giocatore ha le sue ambizioni"

Nel corso della conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Monza, Alessandro Nesta, si è soffermato anche sulla situazione legata ad Andrea Colpani, accostato nelle ultime ore alla Fiorenti...

Nel corso della conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Monza, Alessandro Nesta, si è soffermato anche sulla situazione legata ad Andrea Colpani, accostato nelle ultime ore alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"L'ho seguito l'anno scorso, oggi è un giocatore importante che ha fatto vedere di poter fare la differenza. Il mercato lo fa il direttore, ogni giocatore ha le sue ambizioni: per adesso è un giocatore nostro e lo alleno".

LE PAROLE DI NESTA SU PALLADINO

https://www.labaroviola.com/nesta-ho-detto-a-palladino-che-ha-fatto-troppi-punti-col-monza-per-me-e-tosta-lui-ha-fatto-benissimo/260157/