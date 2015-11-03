Notizie Nesta Fiorentina

Nazione: “D’Aversa in pole? No, Vanoli in prima fila. Goretti spinge per Nesta. La squadra rivuole Palladino”
05 novembre 2025 09:05
Di Marzio conferma: “Galoppa in panchina fino al Genoa. Fredda la pista D’Aversa, da non escludere Palladino”
04 novembre 2025 19:01
Rai Sport rivela: "Anche Nesta in lista per il dopo Pioli alla Fiorentina". Ha già lavorato con Goretti
03 novembre 2025 18:45
Nesta esalta Bianco: "Non ho dubbi su di lui, me lo porterei anche a casa. È tecnico e furbo"
17 febbraio 2025 15:00
Nesta contro VAR e gol annullato: "Così si rovina il calcio, perdiamo punti. Il regolamento deve adeguarsi al calcio"
03 novembre 2024 00:14
Contro la Fiorentina ha pareggiato a Firenze ma il Monza non ha mai vinto e Nesta rischia l'esonero
09 ottobre 2024 19:54
Nesta esalta Bianco: “Conosco le sue qualità, la sua prestazione non mi stupisce, l'ho già allenato”
23 settembre 2024 09:08
Nesta: "Non si può stare 55 minuti a difendere nell'area di rigore e pensare di vincere la partita"
01 settembre 2024 21:12
Pedullà: "Trattativa ai dettagli per Bianco al Monza in prestito secco, lo ha voluto Nesta"
30 agosto 2024 22:39
Anche Nesta fa chiarezza su Colpani: "Adesso è nostro ma ogni giocatore ha le sue ambizioni"
09 luglio 2024 18:44
Nesta: "Ho detto a Palladino che ha fatto troppi punti col Monza. Per me è tosta, lui ha fatto benissimo"
09 luglio 2024 12:50
Galliani: "Nesta? Anche Palladino, che adesso tutta Italia voleva, non aveva mai allenato in A"
10 giugno 2024 23:37
Nesta: "Ho giocato contro Italiano, lui ha bisogno di un centravanti che esca fuori per far inserire altri"
14 aprile 2023 23:16
Nesta applaude: "Speriamo l'Italia impari da Commisso per quello che ha fatto sulle nuove strutture"
23 maggio 2022 15:32
Nesta: "Futuro? Non so. Ma non ho firmato con la Fiorentina nè sentito nessuno dei viola"
30 marzo 2019 21:59
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