Nesta contro VAR e gol annullato: "Così si rovina il calcio, perdiamo punti. Il regolamento deve adeguarsi al calcio"

Scrive Nicolò Schira su X, Alessandro Nesta contro il Var e il gol annullato a Mota: “Siamo molto arrabbiati. Così si rovina il calcio. Bisogna tornare alle valutazioni da campo di una volta. Ora si f...

Scrive Nicolò Schira su X, Alessandro Nesta contro il Var e il gol annullato a Mota: “Siamo molto arrabbiati. Così si rovina il calcio. Bisogna tornare alle valutazioni da campo di una volta. Ora si fischia anche quando viene pestata l'unghia e questo rovina il calcio. La gente non vuole questo. Perdiamo punti e questo non è possibile. Il regolamento deve adeguarsi al calcio e non viceversa, altrimenti la gente perde entusiasmo".

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