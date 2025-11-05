Nazione: “D’Aversa in pole? No, Vanoli in prima fila. Goretti spinge per Nesta. La squadra rivuole Palladino”

L’impressione è che il casting possa andare avanti ancora qualche giorno. Sì, perché la Fiorentina a questo punto non ha fretta e valuterà con calma a chi affidare la panchina dopo l’esonero di Pioli. Quella di ieri è stata la classica giornata da montagne russe. Cominciata con Roberto D’Aversa in pole e finita con un niente di fatto. Perché intanto sulla panchina viola c’è Daniele Galloppa.

Certo, temporaneamente, ma oltre alla trasferta di Mainz guiderà la squadra anche contro il Genoa. Su questo manca l’ufficialità, ma tutto porta in questa direzione. Chiaro che il tecnico della Primavera voglia a questo punto giocarsi le sue chance fino in fondo. E chissà che con due vittorie non possa allungare la sua parentesi sulla panchina della prima squadra.

In ogni caso la ricerca va avanti. Perché la candidatura forte di Roberto D’Aversa non ha ricevuto il gradimento dei tifosi e pian piano ha perso consistenza fino a tramontare del tutto. I candidati adesso sono altri, con varie correnti di pensiero.

Il nome che piace ai tifosi è quello di Vanoli, sondato dalla società domenica sera e poi mai più contattato. Piace alla piazza. Ex viola, sanguigno, scuola Conte (hanno lavorato insieme a Chelsea e Inter). Dovrà eventualmente liberarsi dal contratto col Torino. Noto il fatto che gran parte della squadra spinga per il ritorno di Palladino, profilo però molto meno apprezzato dal tifo (da ricordare la contestazione a lui riservata nell’ultima gara interna dello scorso anno contro il Bologna).

L’ultimo candidato è Alessandro Nesta, tecnico che piace molto a Goretti, nuovo ds in pectore dopo l’addio di Daniele Pradè. I due hanno già lavorato insieme alla Reggiana e al Perugia. Riflessioni che andranno avanti anche nei prossimi giorni, senza fretta e frenesia perché la scelta a questo punto non potrà essere in alcun modo sbagliata. Lo riporta La Nazione.