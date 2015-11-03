Notizie Daversa Fiorentina

D’Aversa riaccende il Torino e scatena il dibattito: è già un rimpianto per la Fiorentina?
13 marzo 2026 23:40
D'Aversa sostituirà Baroni al Torino: Era a un passo dalla Fiorentina, saltò per la reazione della piazza
23 febbraio 2026 12:26
D'Aversa in tribuna per assistere a Como-Fiorentina. Era stato vicino dopo l'esonero di Pioli
14 febbraio 2026 14:38
Scartato dalla Fiorentina per la rabbia dei tifosi adesso D'Aversa potrebbe andare al Verona
02 febbraio 2026 11:42
Bucchioni duro: "Tutto porta alla vendita della Fiorentina. D'Aversa sarebbe stata una scelta folle"
08 novembre 2025 21:33
Corriere Fiorentino sicuro: "Ferrari e Goretti hanno licenziato D'Aversa ancora prima che firmasse"
05 novembre 2025 12:11
Corriere dello Sport: "D'Aversa? La reazione dei tifosi ha convinto la Fiorentina a desistere"
05 novembre 2025 09:25
Nazione: “D’Aversa in pole? No, Vanoli in prima fila. Goretti spinge per Nesta. La squadra rivuole Palladino”
05 novembre 2025 09:05
Di Marzio conferma: “Galoppa in panchina fino al Genoa. Fredda la pista D’Aversa, da non escludere Palladino”
04 novembre 2025 19:01
La società cambia idea su D'Aversa, non sarà lui l'allenatore. Si prendono del tempo per decidere
04 novembre 2025 17:53
Ore di riflessione in casa Fiorentina. D'aversa in stand-by, al momento si va avanti con Galloppa
04 novembre 2025 16:11
Radio Bruno rivela: "Panchina a Galloppa anche a Genova, in risalita Vanoli, mentre scende D'Aversa"
04 novembre 2025 14:13
Goretti non vuole D'Aversa, scelta voluta dagli uomini di Pradè in società. La squadra vuole Palladino
04 novembre 2025 12:42
"D’Aversa alla Fiorentina? I tifosi insorgono sui social: critiche per i suoi esoneri e retrocessioni"
04 novembre 2025 11:22
Pedullà: "Ci sono gli accordi tra D'Aversa e la Fiorentina, aspetta solo la risoluzione di Pioli"
04 novembre 2025 11:11
Lady Radio rivela: "D'Aversa è già arrivato a Firenze, ha dormito in centro in attesa della svolta definitiva"
04 novembre 2025 10:00
Corriere Fiorentino: “Obiettivo Fiorentina annunciare il mister oggi, D’Aversa in pole. Contratto fino a giugno”
04 novembre 2025 08:18
D'Aversa e una carriera fatta di esoneri e retrocessioni: nel mezzo pure una testata ad un avversario
03 novembre 2025 19:28
Pedullà: “Contatti in corso tra D’Aversa e la Fiorentina. Vanoli fuori dai giochi da ieri sera”
03 novembre 2025 18:28
Di Marzio: "La Fiorentina valuta D'Aversa per la panchina. Ancora nessun accordo per la rescissione di Pioli"
03 novembre 2025 18:23
Sky Sport: "L'ultimo contatto con Vanoli risale a ieri. Si sono proposti tanti allenatori alla Fiorentina come D'Aversa"
03 novembre 2025 17:01
D’Aversa: “Pongracic e Fazzini li consigliai a contendenti per lo Scudetto, Sohm e Piccoli completi”
31 ottobre 2025 16:37
D'Aversa: "Sono incazzato nero per il primo goal subito, facciamo i complimenti anche a De Gea"
27 aprile 2025 18:26
D'Aversa: "Vietato pensare Fiorentina sfavorita con Dodo e Kean out, i viola stanno facendo grandi cose"
26 aprile 2025 15:10
D'Aversa avverte la Fiorentina: "Vogliamo rimanere in Serie A. Dimostreremo di essere all'altezza del campionato"
25 aprile 2025 19:30
D'Aversa ci pensa ancora: "Giovani contro il Bologna? Vinto anche con la Fiorentina, non vedo perché cambiare"
31 marzo 2025 19:30
D'Aversa: "Sfido a prevedere un epilogo così, questa serata rimarrà nella storia del club"
04 dicembre 2024 23:56
L'Empoli fa visita a Bove: D'Aversa e Grassi a Careggi nel pomeriggio per salutarlo
03 dicembre 2024 18:32
D'Aversa: "Felici di giocare con la Fiorentina, significa che Bove sta bene. Avevamo aperto al rinvio"
03 dicembre 2024 15:10
D'Aversa propone: "Se un arbitro è di Firenze facciamolo allenare con la Fiorentina. Idem sull'Empoli"
11 ottobre 2024 19:02
D'Aversa: "La Fiorentina ci ha messo in difficoltà solo da qualche nostra palla persa. Potevamo vincere"
29 settembre 2024 20:42
D'Aversa: "Fiorentina la migliore sul mercato dopo Napoli e Juventus, avrà bisogno di tempo"
29 settembre 2024 20:37
Palladino a Empoli con un Gudmundsson in più e due certezze, difesa a tre e Biraghi titolare
28 settembre 2024 22:13
D'Aversa: "Domani è una partita da Davide contro Golia, non siamo noi i favoriti"
28 settembre 2024 13:22
Colombo svela: "D'Aversa prepara benissimo le partite, pronto al derby. Voglio la doppia cifra"
28 settembre 2024 09:17
D'Aversa: "Turnover in vista della Fiorentina? No, pensiamo una partita alla volta"
23 settembre 2024 15:20
Quanti Santi in Paradiso per D'Aversa? tre esoneri su tre ma l'Empoli gli affida la panchina
17 giugno 2024 23:38
Corvino in sala stampa: "Non date spazio a quei 50 che si masturbano sui social"
13 marzo 2024 21:53
Anche il Lecce ufficializza il cambio in panchina: Gotti è il nuovo allenatore dopo l'esonero di D'Aversa
13 marzo 2024 10:34
Dopo la testata e l'esonero, squalifica in vista per D'Aversa. A Delio Rossi furono dati 3 mesi
11 marzo 2024 14:30
D'Aversa: "Nel primo tempo sembrava che era il Lecce la squadra che aveva giocato in Europa"
27 agosto 2023 21:47
D'Aversa mette mani avanti: "Fiorentina è avvantaggiata rispetto a noi perchè non ha cambiato allenatore"
26 agosto 2023 13:47
D'Aversa sul calendario: "Affronteremo Lazio e Fiorentina nelle prime due. Poteva andarci meglio"
05 luglio 2023 17:15
D'Aversa: "Andiamo a Firenze per vincere contro la Fiorentina, meritavano di vincere ad Empoli"
29 novembre 2021 12:54
Gazzetta dello Sport, Iachini in pole per la panchina della Samp. Tra domani e martedì l'incontro
13 giugno 2021 15:18
D'Aversa: "Abbiamo fatto resuscitare la Fiorentina, abbiamo fatto noi la partita. Gol fatto da soli"
07 marzo 2021 17:40
Tuttosport, Fiorentina, Sarri e Spalletti sono i preferiti. Prandelli, D'Aversa, Ballardini e Montella le alternative
05 novembre 2020 09:33
CorFio, allenatore post-Iachini: Sarri in pole con il 50%, al 30% c'è Mazzarri, al 20% D'Aversa
03 novembre 2020 09:47
CorFio, Iachini al capolinea. Sarri è il sogno della Fiorentina, D'Aversa l'alternativa economica
03 novembre 2020 09:33
Nazione, Iachini, a Parma è l'ultima chance. Da Sarri a Mazzarri tutti i nomi in lizza per sostituirlo
02 novembre 2020 09:03
D'Aversa: "Domenica arriva una Fiorentina affamata di punti. Ho molti calciatori affaticati.."
02 luglio 2020 12:50
D'Aversa: "Ho avuto il coronavirus, che paura per la mia famiglia. Pensare al campionato rende tutto positivo"
07 giugno 2020 14:03
L'Arena, Fiorentina in pressing su Juric, Amrabat può essere un alleato. Le alternative...
29 aprile 2020 15:28
Parma, D'Aversa ed i calciatori sono d'accordo: sì al taglio dello stipendio per una mensilità
15 aprile 2020 17:43
D'Aversa: "Era rigore netto su Cornelius ma l'arbitro all'intervallo si è messo a fare il simpatico"
09 febbraio 2020 22:24
D'Aversa: "Potevamo fare meglio. Doppio fuorigioco fischiato a Gervinho? Abbiamo visto che non c'era"
03 novembre 2019 21:14
Fiorentina-Parma: i 19 convocati da mister D'Aversa. Ci sono Cornelius e Gagliolo
02 novembre 2019 18:14
D'Aversa: "Salvezza sofferta, ne sentivo la responsabilità. Non ho avuto nemmeno la forza di..."
19 maggio 2019 18:51
L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa convoca 26 giocatori contro i viola
18 maggio 2019 16:43
D'Aversa: "Viola più forte di noi, non mi aspettavo di avere i loro punti in campionato"
26 dicembre 2018 17:06
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