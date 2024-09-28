Colombo svela: "D'Aversa prepara benissimo le partite, pronto al derby. Voglio la doppia cifra"

A Torino abbiamo dato un grande segnale

Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 dell'Empoli ha elogiato il lavoro di Roberto D'Aversa e si è raccontato al Corriere dello Sport: "A Torino abbiamo dato un grande segnale. Hanno giocato tanti ragazzi che finora non si erano visti e hanno fatto benissimo: se arrivano queste risposte da tutti vuol dire che si sta lavorando bene. Sì, ci sta girando tutto bene, ma ci tengo a specificare che secondo me non si tratta di fortuna, deriva tutto dal lavoro che stiamo facendo. Nulla accade per caso. Ho la stessa famedi quando ero ragazzino. Ho un obiettivo in testa e da sempre lavoro con in mente quello. Il Milan è sempre nella mia testa.

Ma sogno anche la Nazionale. Non ho mai avuto dubbi su Empoli e su questo club. Ha fatto sempre campionati positivi e propositivi. Mi ricordo che l'anno scorso qui col Monza abbiamo perso 3-0. Poi, nell'entrare in questo mondo, mi ha stupito l'unione che abbiamo trovato coi compagni. Il nostro segreto è la solidità del gruppo: ci troviamo proprio alla grande insieme. Personalmente è il mio terzo anno in A. Voglio arrivare in doppia cifra, l'ho dichiarato più volte. Mentre per la squadra noi continuiamo a pensare solo alla salvezza. D’Aversa? La sua carriera parla da sola. Anche se nelle prime gare non era vicino a noi ci ha sempre trasmesso tanto a livello emotivo. Poi è bravissimo a preparare la partita”.

https://www.labaroviola.com/palladino-empoli-squadra-in-salute-ci-siamo-preparati-bene-e-vogliamo-dare-continuita/269882/