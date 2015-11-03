Labaro Viola

Notizie Colombo Fiorentina

Fiorentina-Inter sarà arbitrata da Colombo: 6 partite con i viola e 0 vittorie. Con l'Inter invece 6 su 8

19 marzo 2026 12:34

Colombo: “Gol alla Fiorentina, lo definirei come un click. Segni è un attimo dopo ti senti rinato”

15 novembre 2025 09:19

Open Var rivela: "Assist di mano di Ostigard per Colombo". Ma per Rocchi e il Var non c'è nulla

11 novembre 2025 19:26

La Nazione scrive: “Colombo puó essere un nome per ringiovanire l’attacco della Fiorentina”

13 giugno 2025 08:04

Clamoroso errore arbitrale a favore della Lazio, rosso a Colombo inventato e partita in discesa

04 maggio 2025 13:41

Sarà l'arbitro Colombo a dirigere Napoli-Fiorentina. Due soli precedenti: entrambi finiti in parità

07 marzo 2025 17:00

Napoli-Fiorentina sarà arbitrata da Colombo di Como, al Var ci sarà Meraviglia assistito da Chiffi

05 marzo 2025 12:42

Colombo festeggia e dedica la vittoria a Bove: "Non vedo l'ora di vederti in campo fratello"

05 dicembre 2024 19:46

Sentite Colombo: "Mi paragonano a Batistuta per il tiro potente. Con la Fiorentina partita diversa dalle altre"

28 settembre 2024 18:18

Colombo svela: "D'Aversa prepara benissimo le partite, pronto al derby. Voglio la doppia cifra"

28 settembre 2024 09:17

Moviola Corriere dello Sport: "Colombo, troppi fischi! Pessina da rosso per la gomitata a Mandragora"

02 settembre 2024 09:21

L’arbitro di Lazio-Fiorentina sarà l’esordiente Andrea Colombo, al VAR ci sarà Chiffi

26 gennaio 2023 13:21

Tuttosport, Jovic all’addio? Spunta anche Colombo tra i nomi accostati alla Fiorentina

17 gennaio 2023 09:32

Archivio

Esplora l'archivio di Colombo

Sett. 12
Sett. 46 Sett. 24 Sett. 18 Sett. 10
Sett. 49 Sett. 39 Sett. 36
Sett. 4 Sett. 3