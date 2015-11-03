Notizie Colombo Fiorentina

Fiorentina-Inter sarà arbitrata da Colombo: 6 partite con i viola e 0 vittorie. Con l'Inter invece 6 su 8
19 marzo 2026 12:34
Colombo: “Gol alla Fiorentina, lo definirei come un click. Segni è un attimo dopo ti senti rinato”
15 novembre 2025 09:19
Open Var rivela: "Assist di mano di Ostigard per Colombo". Ma per Rocchi e il Var non c'è nulla
11 novembre 2025 19:26
La Nazione scrive: “Colombo puó essere un nome per ringiovanire l’attacco della Fiorentina”
13 giugno 2025 08:04
Clamoroso errore arbitrale a favore della Lazio, rosso a Colombo inventato e partita in discesa
04 maggio 2025 13:41
Sarà l'arbitro Colombo a dirigere Napoli-Fiorentina. Due soli precedenti: entrambi finiti in parità
07 marzo 2025 17:00
Napoli-Fiorentina sarà arbitrata da Colombo di Como, al Var ci sarà Meraviglia assistito da Chiffi
05 marzo 2025 12:42
Colombo festeggia e dedica la vittoria a Bove: "Non vedo l'ora di vederti in campo fratello"
05 dicembre 2024 19:46
Sentite Colombo: "Mi paragonano a Batistuta per il tiro potente. Con la Fiorentina partita diversa dalle altre"
28 settembre 2024 18:18
Colombo svela: "D'Aversa prepara benissimo le partite, pronto al derby. Voglio la doppia cifra"
28 settembre 2024 09:17
Moviola Corriere dello Sport: "Colombo, troppi fischi! Pessina da rosso per la gomitata a Mandragora"
02 settembre 2024 09:21
L’arbitro di Lazio-Fiorentina sarà l’esordiente Andrea Colombo, al VAR ci sarà Chiffi
26 gennaio 2023 13:21
Tuttosport, Jovic all’addio? Spunta anche Colombo tra i nomi accostati alla Fiorentina
17 gennaio 2023 09:32
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