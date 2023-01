L’arbitro di Lazio-Fiorentina sarà l’esordiente Andrea Colombo, al VAR ci sarà Chiffi

La Lega Calcio ha reso note le designazioni arbitrali per la 20ª giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Fiorentina, l’arbitro della sfida contro la Lazio sarà Andrea Colombo; gli assistenti saranno Valeriani e Rossi, con Piccinini come quarto uomo e Chiffi e Abbattista rispettivamente come Var ed Avar. Ecco la designazione completa:

LAZIO – FIORENTINA h. 18.00

COLOMBO

VALERIANI – ROSSI M.

IV: PICCININI

VAR: CHIFFI

AVAR: ABBATTISTA

