Fiorentina-Inter sarà arbitrata da Colombo: 6 partite con i viola e 0 vittorie. Con l’Inter invece 6 su 8

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha pubblicato sul sito dell’Aia le sue scelte per la 30esima giornata del campionato di Serie A, giornata in cui la Fiorentina sfiderà l’Inter. Ad arbitrare la sfida sarà Andrea Colombo, un arbitro che non porta particolarmente bene ai viola. Dato che nei 6 precedenti ci sono stati 3 pareggi e 3 sconfitte. Quest’anno ha arbitrato le sconfitte con Roma, Verona e il pareggio con il Torino. Tutte partite dall’esito amarissimo.

Non si può dire lo stesso invece per l’Inter che con lui in campo ha vinto 6 volte su 8 raccogliendo anche 2 sconfitte. Colombo tra l’altro ha arbitrato il derby di ritorno del 22/23 che ha consentito ai nerazzuri di vincere la seconda stella in faccia ai cugini milanisti. Spesso tra l’altro con lui l’Inter vince con grandi goleade. 6-1 al bologna, 4-0 all’Atalanta e 5-0 al Verona. Tanti gol anche nelle sconfitte come il 4-3 subito contro la Juventus. Anche per quel che riguarda l’arbitro le statistiche non sorridono ai viola in vista di domenica