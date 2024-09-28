Sentite Colombo: "Mi paragonano a Batistuta per il tiro potente. Con la Fiorentina partita diversa dalle altre"

Diciamo che è stato un paragone che mi è stato cucito addosso da bambino ma mi ha fatto piacere

Lorenzo Colombo, attaccante dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista ai taccuini del Corriere dello Sport, concentrandosi su svariati temi, a cominciare dalla prossima partita, il derby contro la Fiorentina, un match sempre particolarmente sentito a quelle latitudini: "Abbiamo cercato di isolarci dall'ambiente che ci circonda, anche se è chiaro che qui è una sfida diversa dalle altre".

Domani si troverà contro Bove, con lui ha avuto un percorso importante in Nazionale.

"Ci conosciamo da anni, siamo molto amici e ci sentiamo spesso. Qualche giorno fa abbiamo scherzato anche sulla partita: mi ha detto che ci vedremo spesso nei prossimi mesi, visto che giocheremo contro pure in Coppa Italia".

E a proposito di Fiorentina, lei da piccolo veniva paragonato a Batistuta.

"Sì, perché quando ero più giovane avevo i capelli lunghi e un tiro molto potente."

A quali altri giocatori si ispira?

"Imparo ogni volta che vedo una partita e per questo cerco di seguirne il più possibile. Anche se il mio idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo, per come è riuscito a costruirsi da solo e reinventarsi nel tempo".

Qual è l'attaccante più forte in questo momento?

"Haaland, senza dubbio: con quei numeri sotto porta è impossibile dire un altro nome, è troppo continuo". Lo riporta TMW.

L'INTER PASSA A UDINE GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI LAUTARO

https://www.labaroviola.com/linter-vince-in-trasferta-supera-ludinese-3-2-doppietta-di-lautaro-che-porta-i-nerazzurri-in-testa/269954/