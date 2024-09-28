L'Inter vince in trasferta, supera l'Udinese 3-2: doppietta di Lautaro che porta i nerazzurri in testa

I nerazzurri tornano in vetta e Lautaro ritrova la via del gol. Udinese KO, non bastano i gol di Kabasele e Lucca

L'Inter ha sconfitto l'Udinese con un punteggio di 2-3. I nerazzurri sono andati a segno con Frattesi al primo minuto e Lautaro, che ha realizzato una doppietta: il primo gol al terzo minuto di recupero del primo tempo e il secondo al 47esimo della ripresa. L'Udinese ha risposto con Kabasele al 35' e Lucca all'83'. Al 47' Bastoni ha passato il pallone a Thuram, che si è trovato dietro Bijol. Dopo aver raggiunto il limite dell'area, Thuram ha assistito Lautaro, il quale ha tirato con potenza di destro, siglando così il suo secondo gol.

All'83', Brenner ha servito Lucca con un passaggio rasoterra, con quest'ultimo che ha proseguito la sua corsa, superando Calhanoglu e battendo Sommer, riducendo così il distacco per l'Udinese.

L'inter aggiunge 3 punti alla sua classifica, arrivando a quota 11 insieme a Torino e Milan. L'Udinese resta a 10 punti, aggrappandosi momentaneamente al 5° posto, a +4 dalla Fiorentina che domani giocherà a Empoli.

Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi: per entrambi la Fiorentina vincerà a Empoli

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