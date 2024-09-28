Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi: per entrambi la Fiorentina vincerà a Empoli
Dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio, la Fiorentina di Raffaele Palladino giocherà contro l'Empoli. E come ogni settimana, ci sono anche i pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. Le sensa...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2024 14:20
Dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio, la Fiorentina di Raffaele Palladino giocherà contro l'Empoli. E come ogni settimana, ci sono anche i pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. Le sensazioni dei due opinionisti sorridono ai viola: per entrambi, la Fiorentina vincerà al Castellani.
PALLADINO: “EMPOLI SQUADRA IN SALUTE, CI SIAMO PREPARATI BENE E VOGLIAMO DARE CONTINUITÀ”
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