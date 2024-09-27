Palladino: "Empoli squadra in salute, ci siamo preparati bene e vogliamo dare continuità"

L'allenatore della Fiorentina ha parlato oggi ai canali ufficiali del club in vista del match di domenica ad Empoli

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il mister Raffaele Palladino che ha presentato il derby di domenica contro l'Empoli: "La squadra sta bene, abbiamo ripreso gli allenamenti all'inizio della settimana con grande entusiasmo e dopo la vittoria contro la Lazio abbiamo lavorato con intensità e con grande applicazione. Ho visto grande crescita da parte dei giocatori e del collettivo e di questo sono molto felice perchè stiamo dando continuità. A partire da Parma ho visto un miglioramento graduale e ogni giorno abbiamo messo sempre qualcosina in più dentro, bisogna continuare a lavorare duramente perchè ogni partita ha le proprie insidie. Domenica dobbiamo essere bravi a scendere in campo con grande determinazione."

Sul match di domenica: "Sappiamo di affrontare un Empoli in salute, una squadra imbattuta insieme al Torino e alla Juventus. E' un Empoli che sta giocando bene allenata da un bravo allenatore. Sappiamo che questo momento dipende da noi, dalla nostra mentalità e dalla nostra fame di dare continuità ad una vittoria. Mi aspetto una crescita nella maturità di squadra."

Sui tifosi: "Il loro sostegno è importante. Loro sono i nostri fratelli e fanno parte della famiglia, hanno un amore incondizionato per questa maglia e per la Fiorentina, sappiamo che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi."

Su Commisso: "Le responsabilità sono belle e fanno crescere, mi danno stimoli e sappiamo che il nostro presidente è molto ambizioso come tutto l'ambiente. Dobbiamo cercare di renderlo felice portando la Fiorentina ad alti livelli."

Sulla vittoria contro la Lazio: "Non riesco a godermi le vittorie perchè appena l'arbitro fischia penso già alla prossima gara. Sono felice per tutti perchè aspettavamo questa prima vittoria che abbiamo spesso sfiorato. E' stata una bella settimana perchè le vittorie danno entusiasmo e ci fanno lavorare bene. Ora sono concentrato su Empoli e motivato, non dobbiamo sottovalutare nessun aspetto e dobbiamo curare ogni singolo dettaglio. C'è grande sintonia e armonia, stiamo creando qualcosa di bello. Il gruppo diventa sempre più solido e forte."

Sul doppio impegno e sulla formazione: "Va considerato, perchè rigiocheremo in settimana ma ho la fortuna di avere una rosa di 23 giocatori di movimento e tutti titolari. Tutti si devono sentire coinvolti ed ho massima fiducia nei ragazzi perchè ognuno di loro darà il 100% per la Fiorentina."

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