Notizie Empoli Fiorentina Fiorentina

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Vitale: "Ad Empoli la Fiorentina ha fatto ridere. Palladino non pensi che i fiorentini siano stupidi"

03 ottobre 2024 19:31

Comuzzo: "Contro la Lazio l'abbiamo vinta con la difesa a 4. Palladino mi sta dando fiducia"

29 settembre 2024 17:33

VIDEO, l'arrivo spettacolare dei tifosi viola in motorino a Empoli. Scene suggestive nel pre-derby

29 settembre 2024 17:14

Dal Viola Park, Mandragora verso la convocazione con l'Empoli. Pongracic non si è mai allenato in gruppo

28 settembre 2024 19:20

Sentite Colombo: "Mi paragonano a Batistuta per il tiro potente. Con la Fiorentina partita diversa dalle altre"

28 settembre 2024 18:18

L'Empoli recupera Fazzini e Maleh per la Fiorentina? Oggi si sono allenati parzialmente in gruppo

26 settembre 2024 19:30

Ferrara: "Italiano? Troppo semplice pensare che sia solo lui il problema, la Fiorentina non fa più paura"

20 febbraio 2024 18:41

Ancora Mandragora: "Rigore arrivato nel nostro momento migliore. Bravi a trovare il vantaggio"

18 febbraio 2024 18:28

Mandragora: "Nello spogliatoio siamo arrabbiati. Vogliamo tornare a divertirci, ora rimboccarsi le maniche"

18 febbraio 2024 18:02

Nicola: "Abbiamo cercato di vincere fino all'ultimo. Gol Fiorentina? Preferivo essere in 11 contro 11

18 febbraio 2024 17:52

Italiano: "Mi tengo stretto il primo tempo ma abbiamo dormito sul gol. Nel 2024 troppi errori nostri"

18 febbraio 2024 17:29

Intervallo Empoli-Fiorentina, il presidente Corsi protesta con l'arbitro Pairetto a bordocampo

18 febbraio 2024 16:19

Orrico boccia Nzola: "Allibito da come Italiano se lo sia portato dietro ovunque, mi fa tristezza vederlo"

17 febbraio 2024 15:12

Nicola: "So che questa partita è sentita, noi abbiamo lavorato sui punti deboli della Fiorentina"

17 febbraio 2024 14:36

Flachi: "Nico a sinistra prevedibile, meglio a destra. Bisogna far rifiatare i giocatori in difficoltà"

17 febbraio 2024 14:01

Esodo viola al Castellani, circa 3600 ticket venduti ai tifosi della Fiorentina per il derby dell'Arno

16 febbraio 2024 16:12

Nicola da record: con l'Empoli, potrebbe essere il primo a rimanere imbattuto in 5 gare consecutive

16 febbraio 2024 12:47

Molestia a Greta Beccaglia dopo Empoli-Fiorentina, uomo condannato a 1 anno e 6 mesi per violenza

20 dicembre 2022 14:06

PAGELLE VIOLA: TERZIC E BONAVENTURA OK, MALE DODO ED IKONE. VIOLA RINUNCIATARIA

21 agosto 2022 20:31

Criscitiello scherza: "C'è Empoli-Fiorentina, Giada Giacalone meglio che stia dentro lo stadio"

09 dicembre 2021 00:23

Video, un tifoso allunga le mani sulla giornalista fuori lo stadio di Empoli, gesto vergognoso

27 novembre 2021 21:17

PAGELLE VIOLA, VLAHOVIC ILLUMINA E SEGNA, ESCE TORREIRA E LA FIORENTINA CROLLA

27 novembre 2021 16:59

Rigano': "Viola, punti persi con le piccole errori imperdonabili. Meno male siamo già a 40 punti.."

06 maggio 2019 23:44

Di Gennaro: "Il gruppo era tutto con Pioli. Avere pochi leader porta a queste figuracce.."

06 maggio 2019 19:10

Dragowski: "La parata su Vlahovic? Ho indovinato l'angolo e ho salvato. Possiamo vincere le prossime tre.."

05 maggio 2019 23:23

Empoli, Farias: "A Genova proveremo a vincere per cercare di arrivare alla salvezza"

05 maggio 2019 14:46

Terracciano: "Fa piacere tornare ad Empoli dove ho tanti amici e tanti ricordi positivi"

05 maggio 2019 12:36

Andreazzoli: "Viola raccoglie poco per quanto merita. Chi non crede alla salvezza non entri allo stadio.."

04 maggio 2019 23:07

Saudati: "Rasmussen? Non mi è piaciuto fin qui, non voglio giudicare. Vedremo in futuro...

04 maggio 2019 18:32

ACF, Montella convoca sia Chiesa che Terracciano, l'ex portiere dell'Empoli

04 maggio 2019 18:15

Del Neri: "L'Empoli ha un brutto campionato. A parte la Fiorentina, le altre squadre hanno un obbiettivo per cui lottare"

03 maggio 2019 13:44

FORMAZIONE UFFICIALE VIOLA, NORGAARD NEL MEZZO, MIRALLAS IN ATTACCO. FUORI...

16 dicembre 2018 13:42

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