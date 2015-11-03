Notizie Empoli Fiorentina Fiorentina

Vitale: "Ad Empoli la Fiorentina ha fatto ridere. Palladino non pensi che i fiorentini siano stupidi"
03 ottobre 2024 19:31
Comuzzo: "Contro la Lazio l'abbiamo vinta con la difesa a 4. Palladino mi sta dando fiducia"
29 settembre 2024 17:33
VIDEO, l'arrivo spettacolare dei tifosi viola in motorino a Empoli. Scene suggestive nel pre-derby
29 settembre 2024 17:14
Dal Viola Park, Mandragora verso la convocazione con l'Empoli. Pongracic non si è mai allenato in gruppo
28 settembre 2024 19:20
Sentite Colombo: "Mi paragonano a Batistuta per il tiro potente. Con la Fiorentina partita diversa dalle altre"
28 settembre 2024 18:18
L'Empoli recupera Fazzini e Maleh per la Fiorentina? Oggi si sono allenati parzialmente in gruppo
26 settembre 2024 19:30
Ferrara: "Italiano? Troppo semplice pensare che sia solo lui il problema, la Fiorentina non fa più paura"
20 febbraio 2024 18:41
Ancora Mandragora: "Rigore arrivato nel nostro momento migliore. Bravi a trovare il vantaggio"
18 febbraio 2024 18:28
Mandragora: "Nello spogliatoio siamo arrabbiati. Vogliamo tornare a divertirci, ora rimboccarsi le maniche"
18 febbraio 2024 18:02
Nicola: "Abbiamo cercato di vincere fino all'ultimo. Gol Fiorentina? Preferivo essere in 11 contro 11
18 febbraio 2024 17:52
Italiano: "Mi tengo stretto il primo tempo ma abbiamo dormito sul gol. Nel 2024 troppi errori nostri"
18 febbraio 2024 17:29
Intervallo Empoli-Fiorentina, il presidente Corsi protesta con l'arbitro Pairetto a bordocampo
18 febbraio 2024 16:19
Orrico boccia Nzola: "Allibito da come Italiano se lo sia portato dietro ovunque, mi fa tristezza vederlo"
17 febbraio 2024 15:12
Nicola: "So che questa partita è sentita, noi abbiamo lavorato sui punti deboli della Fiorentina"
17 febbraio 2024 14:36
Flachi: "Nico a sinistra prevedibile, meglio a destra. Bisogna far rifiatare i giocatori in difficoltà"
17 febbraio 2024 14:01
Esodo viola al Castellani, circa 3600 ticket venduti ai tifosi della Fiorentina per il derby dell'Arno
16 febbraio 2024 16:12
Nicola da record: con l'Empoli, potrebbe essere il primo a rimanere imbattuto in 5 gare consecutive
16 febbraio 2024 12:47
Molestia a Greta Beccaglia dopo Empoli-Fiorentina, uomo condannato a 1 anno e 6 mesi per violenza
20 dicembre 2022 14:06
PAGELLE VIOLA: TERZIC E BONAVENTURA OK, MALE DODO ED IKONE. VIOLA RINUNCIATARIA
21 agosto 2022 20:31
Criscitiello scherza: "C'è Empoli-Fiorentina, Giada Giacalone meglio che stia dentro lo stadio"
09 dicembre 2021 00:23
Video, un tifoso allunga le mani sulla giornalista fuori lo stadio di Empoli, gesto vergognoso
27 novembre 2021 21:17
PAGELLE VIOLA, VLAHOVIC ILLUMINA E SEGNA, ESCE TORREIRA E LA FIORENTINA CROLLA
27 novembre 2021 16:59
Rigano': "Viola, punti persi con le piccole errori imperdonabili. Meno male siamo già a 40 punti.."
06 maggio 2019 23:44
Di Gennaro: "Il gruppo era tutto con Pioli. Avere pochi leader porta a queste figuracce.."
06 maggio 2019 19:10
Dragowski: "La parata su Vlahovic? Ho indovinato l'angolo e ho salvato. Possiamo vincere le prossime tre.."
05 maggio 2019 23:23
Empoli, Farias: "A Genova proveremo a vincere per cercare di arrivare alla salvezza"
05 maggio 2019 14:46
Terracciano: "Fa piacere tornare ad Empoli dove ho tanti amici e tanti ricordi positivi"
05 maggio 2019 12:36
Andreazzoli: "Viola raccoglie poco per quanto merita. Chi non crede alla salvezza non entri allo stadio.."
04 maggio 2019 23:07
Saudati: "Rasmussen? Non mi è piaciuto fin qui, non voglio giudicare. Vedremo in futuro...
04 maggio 2019 18:32
ACF, Montella convoca sia Chiesa che Terracciano, l'ex portiere dell'Empoli
04 maggio 2019 18:15
Del Neri: "L'Empoli ha un brutto campionato. A parte la Fiorentina, le altre squadre hanno un obbiettivo per cui lottare"
03 maggio 2019 13:44
FORMAZIONE UFFICIALE VIOLA, NORGAARD NEL MEZZO, MIRALLAS IN ATTACCO. FUORI...
16 dicembre 2018 13:42
Archivio