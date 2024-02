Nicola da record: con l’Empoli, potrebbe essere il primo a rimanere imbattuto in 5 gare consecutive

La Fiorentina si prepara per il derby, in vista della prossima gara che si giocherà domenica alle 15:00. La squadra di Vincenzo Italiano affronterà quella di Davide Nicola, reduce dalla vittoria in trasferta contro la Salernitana per 1-3. Il trend azzurro è positivo: 2 vittorie, 2 pareggi (uno con la Juventus) ed una sola sconfitta. Nelle ultime 5 gare casalinghe, l’Empoli ha avuto meglio sulla Fiorentina per ben 3 volte e senza subire gol nel parziale, vincendo anche a Firenze per 2-0 all’andata. Sesta volta, nella storica partecipazione alla Serie A, guardando la classifica, in cui fra le due squadre ci sia una distanza di ben 15 punti. Con il passaggio di Davide Nicola all’Empoli, la squadra ha ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi ed il tecnico potrebbe essere il primo, nella storia del club azzurro, a non subire una sconfitta in 5 gare consecutive. Dato negativo, invece, per quanto riguarda il dato relativo ai gol su palla inattiva, primato negativo che condivide – nel panorama europeo – con il Valencia: 0 gol sviluppati da corner o da calci di punizione. Per i viola trend negativo nelle ultime cinque gare di campionato: soltanto 2 risultati utili, tra cui la vittoria casalinga contro il Frosinone (5-1) ed un pareggio con l’Udinese (2-2).