Labaro Viola

Notizie Nicola Fiorentina

Nicola: "Se qualcuno non crede in me, lo può anche dire. Se sono io il problema voglio restare".

17 marzo 2026 00:30

Nicola: "La squadra ha dato tutto. Alla nostra gente chiedo il supporto e di rimanere vicino alla squadra".

16 marzo 2026 23:40

Nicola: “Vivo di questi momenti, sono qui per un obiettivo e lo porterò avanti fino alla fine.”

15 marzo 2026 15:35

Jankto scatenato: "Davide Nicola è un cogli**e". Cassano si è dimenticato di andare a scuola"

10 marzo 2026 18:40

Traballa la panchina di Nicola. Per sostituirlo la Cremonese valuta Gotti e Giampaolo.

08 marzo 2026 21:57

Nicola: "La Fiorentina non dovrebbe lottare per la salvezza. Difesa a 3 o a 4? Vediamo come costruiscono"

03 gennaio 2026 16:36

Furia Nicola contro il Torino: "Simeone allunga il braccio, tocca di mano e aumenta il volume del corpo"

13 dicembre 2025 18:29

Nicola: "C'è il nervoso di non aver raccolto quanto abbiamo prodotto, in difficoltà solo sul primo goal"

23 aprile 2025 21:29

Palladino ritrova per la quarta volta il Cagliari: il viola è imbattuto nel confronto diretto coi sardi

23 aprile 2025 13:20

I convocati del Cagliari per la Fiorentina: nessuna novità, Nicola non recupera l'influenzato Jankto

22 aprile 2025 21:00

Nicola: “Fiorentina è una squadra con grande qualità, crea tanto. Dovremo essere bravi e pratici”

19 aprile 2025 14:30

Nicola avverte la Fiorentina: "Se saremo bravi come a San Siro, divertiremo noi e chi ci guarda"

13 aprile 2025 12:40

Nicola: "Rispetto chi vince 8 partite consecutive. Gol Cataldi? C'era una posizione attiva di fuorigioco"

08 dicembre 2024 15:35

Con il Cagliari Palladino riparte dai titolarissimi, Sottil favorito per sostituire Bove

07 dicembre 2024 23:21

Nicola su Bove: "C'è stato un grande sospiro di sollievo. Dovrà decidere quale sarà il suo percorso"

07 dicembre 2024 16:54

Cagliari, Nicola: "Lapadula ai box. Le 7 vittorie consecutive della Fiorentina non sono un caso"

07 dicembre 2024 15:06

Da Cagliari: "Nicola può cambiare modulo contro la Fiorentina. Si lavora su possibili novità tattiche"

05 dicembre 2024 16:14

Il rigore per l'Udinese è netto e solare ma Nicola si lamenta: "L'arbitro ci ha penalizzato"

19 maggio 2024 18:54

Nicola da record: con l'Empoli, potrebbe essere il primo a rimanere imbattuto in 5 gare consecutive

16 febbraio 2024 12:47

L'Empoli vuole esonerare Andreazzoli. Potrebbe arrivare Nicola. Con Zanetti rapporto incrinato

15 gennaio 2024 16:48

Nicola dispaciuto: "Abbiamo fatto una buona partita, è un peccato non aver raccolto dei punti"

09 novembre 2022 23:19

Nicola: "Fiorentina avversario forte che gioca in maniera brillante, a Firenze sono ancora meglio"

09 novembre 2022 23:14

Nicola: "Sappiamo i punti deboli della Fiorentina e cercheremo di sfruttarli per vincere a Firenze"

08 novembre 2022 16:00

Nicola: "Cremonese non l'abbiamo sottovalutata perchè ha perso contro la Fiorentina solo al 99esimo"

05 novembre 2022 17:48

Operazione e ritiro per Ribery? Nicola: "Non spetta a me comunicare in anticipo certe decisioni"

01 ottobre 2022 17:58

In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto

24 aprile 2022 19:25

Nicola esulta: "Mi aspettavo di fare più gol alla Fiorentina nella prima parte della partita"

24 aprile 2022 17:12

Nicola imbattuto da 4 gare contro la Fiorentina, all'andata vittoria schiacciante, 4-0 viola

24 aprile 2022 11:30

20 mila tifosi della Salernitana contro la Fiorentina, Nicola esulta: "Una goduria per la squadra"

23 aprile 2022 22:23

La carica di Nicola: "La Fiorentina ha pochi punti deboli ma domani vinciamo se eseguiamo compiti"

23 aprile 2022 16:23

Figuraccia Torino, furia Sirigu contro i compagni: "Vi divertite a fare figure di me**a"?

13 maggio 2021 10:51

Nicola: "7 occasioni nostre contro le 3 della Fiorentina. Non siamo stati messi in difficoltà"

29 gennaio 2021 23:54

Nicola: "Il Torino deve salvarsi. Baselli? È sulla via del recupero"

28 gennaio 2021 16:42

Attenzione ai cross bassi e le imbucate. In uscita non ben sincronizzati, lasciano spazi per le ripartenze

28 gennaio 2021 13:12

Nicola: “Siamo arrabbiati, queste partite le devi vincere. Fatte le cose migliori...”

25 gennaio 2020 21:21

Nicola: "La Fiorentina si è rinforzata, ha grande voglia. Noi dobbiamo giocare con coraggio a Firenze"

24 gennaio 2020 13:55

Davide Nicola rivuole Ceccherini, ha chiesto al Genoa di prendere il difensore della Fiorentina. Le ultime

09 gennaio 2020 14:02

Ufficiale, Nicola è il nuovo tecnico del Genoa. Oggi primo allenamento. Il comunicato

29 dicembre 2019 13:35

L'Empoli è un flop anche in serie B. Corsi esonera Bucchi, in arrivo Davide Nicola

12 novembre 2019 12:07

Nicola: "Potevamo segnare subito, sarebbe cambiato tutto. Sulla contestazione..."

03 febbraio 2019 17:43

Cade la Roma. De Paul stende i giallorossi, ad Udine finisce 1-0.

24 novembre 2018 16:38

Nicola saluta il Crotone: "Ho deciso e non torno indietro", i possibili successori...

06 dicembre 2017 13:05

Nicola: "Felice per aver fatto 9 punti, ma non bastano. Vincere contro la Fiorentina è sempre importante.."

29 ottobre 2017 17:53

Nicola: "La Fiorentina ha qualità, velocità e gioventù. Dovremo essere ordinati e aggressivi, il campo dirà come finirà".

28 ottobre 2017 15:34

Nicola: "La Fiorentina è la squadra più forte mai vista fino ad ora. Mai incontrato squadre così imprevedibili"

27 ottobre 2016 00:58

Qui Crotone, Nicola: "Andiamo a Firenze per vincere, la squadra è serena"

26 ottobre 2016 11:52

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