Notizie Nicola Fiorentina

Nicola: "Se qualcuno non crede in me, lo può anche dire. Se sono io il problema voglio restare".
17 marzo 2026 00:30
Nicola: "La squadra ha dato tutto. Alla nostra gente chiedo il supporto e di rimanere vicino alla squadra".
16 marzo 2026 23:40
Nicola: “Vivo di questi momenti, sono qui per un obiettivo e lo porterò avanti fino alla fine.”
15 marzo 2026 15:35
Jankto scatenato: "Davide Nicola è un cogli**e". Cassano si è dimenticato di andare a scuola"
10 marzo 2026 18:40
Traballa la panchina di Nicola. Per sostituirlo la Cremonese valuta Gotti e Giampaolo.
08 marzo 2026 21:57
Nicola: "La Fiorentina non dovrebbe lottare per la salvezza. Difesa a 3 o a 4? Vediamo come costruiscono"
03 gennaio 2026 16:36
Furia Nicola contro il Torino: "Simeone allunga il braccio, tocca di mano e aumenta il volume del corpo"
13 dicembre 2025 18:29
Nicola: "C'è il nervoso di non aver raccolto quanto abbiamo prodotto, in difficoltà solo sul primo goal"
23 aprile 2025 21:29
Palladino ritrova per la quarta volta il Cagliari: il viola è imbattuto nel confronto diretto coi sardi
23 aprile 2025 13:20
I convocati del Cagliari per la Fiorentina: nessuna novità, Nicola non recupera l'influenzato Jankto
22 aprile 2025 21:00
Nicola: “Fiorentina è una squadra con grande qualità, crea tanto. Dovremo essere bravi e pratici”
19 aprile 2025 14:30
Nicola avverte la Fiorentina: "Se saremo bravi come a San Siro, divertiremo noi e chi ci guarda"
13 aprile 2025 12:40
Nicola: "Rispetto chi vince 8 partite consecutive. Gol Cataldi? C'era una posizione attiva di fuorigioco"
08 dicembre 2024 15:35
Con il Cagliari Palladino riparte dai titolarissimi, Sottil favorito per sostituire Bove
07 dicembre 2024 23:21
Nicola su Bove: "C'è stato un grande sospiro di sollievo. Dovrà decidere quale sarà il suo percorso"
07 dicembre 2024 16:54
Cagliari, Nicola: "Lapadula ai box. Le 7 vittorie consecutive della Fiorentina non sono un caso"
07 dicembre 2024 15:06
Da Cagliari: "Nicola può cambiare modulo contro la Fiorentina. Si lavora su possibili novità tattiche"
05 dicembre 2024 16:14
Il rigore per l'Udinese è netto e solare ma Nicola si lamenta: "L'arbitro ci ha penalizzato"
19 maggio 2024 18:54
Nicola da record: con l'Empoli, potrebbe essere il primo a rimanere imbattuto in 5 gare consecutive
16 febbraio 2024 12:47
L'Empoli vuole esonerare Andreazzoli. Potrebbe arrivare Nicola. Con Zanetti rapporto incrinato
15 gennaio 2024 16:48
Nicola dispaciuto: "Abbiamo fatto una buona partita, è un peccato non aver raccolto dei punti"
09 novembre 2022 23:19
Nicola: "Fiorentina avversario forte che gioca in maniera brillante, a Firenze sono ancora meglio"
09 novembre 2022 23:14
Nicola: "Sappiamo i punti deboli della Fiorentina e cercheremo di sfruttarli per vincere a Firenze"
08 novembre 2022 16:00
Nicola: "Cremonese non l'abbiamo sottovalutata perchè ha perso contro la Fiorentina solo al 99esimo"
05 novembre 2022 17:48
Operazione e ritiro per Ribery? Nicola: "Non spetta a me comunicare in anticipo certe decisioni"
01 ottobre 2022 17:58
In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto
24 aprile 2022 19:25
Nicola esulta: "Mi aspettavo di fare più gol alla Fiorentina nella prima parte della partita"
24 aprile 2022 17:12
Nicola imbattuto da 4 gare contro la Fiorentina, all'andata vittoria schiacciante, 4-0 viola
24 aprile 2022 11:30
20 mila tifosi della Salernitana contro la Fiorentina, Nicola esulta: "Una goduria per la squadra"
23 aprile 2022 22:23
La carica di Nicola: "La Fiorentina ha pochi punti deboli ma domani vinciamo se eseguiamo compiti"
23 aprile 2022 16:23
Figuraccia Torino, furia Sirigu contro i compagni: "Vi divertite a fare figure di me**a"?
13 maggio 2021 10:51
Nicola: "7 occasioni nostre contro le 3 della Fiorentina. Non siamo stati messi in difficoltà"
29 gennaio 2021 23:54
Nicola: "Il Torino deve salvarsi. Baselli? È sulla via del recupero"
28 gennaio 2021 16:42
Attenzione ai cross bassi e le imbucate. In uscita non ben sincronizzati, lasciano spazi per le ripartenze
28 gennaio 2021 13:12
Nicola: “Siamo arrabbiati, queste partite le devi vincere. Fatte le cose migliori...”
25 gennaio 2020 21:21
Nicola: "La Fiorentina si è rinforzata, ha grande voglia. Noi dobbiamo giocare con coraggio a Firenze"
24 gennaio 2020 13:55
Davide Nicola rivuole Ceccherini, ha chiesto al Genoa di prendere il difensore della Fiorentina. Le ultime
09 gennaio 2020 14:02
Ufficiale, Nicola è il nuovo tecnico del Genoa. Oggi primo allenamento. Il comunicato
29 dicembre 2019 13:35
L'Empoli è un flop anche in serie B. Corsi esonera Bucchi, in arrivo Davide Nicola
12 novembre 2019 12:07
Nicola: "Potevamo segnare subito, sarebbe cambiato tutto. Sulla contestazione..."
03 febbraio 2019 17:43
Cade la Roma. De Paul stende i giallorossi, ad Udine finisce 1-0.
24 novembre 2018 16:38
Nicola saluta il Crotone: "Ho deciso e non torno indietro", i possibili successori...
06 dicembre 2017 13:05
Nicola: "Felice per aver fatto 9 punti, ma non bastano. Vincere contro la Fiorentina è sempre importante.."
29 ottobre 2017 17:53
Nicola: "La Fiorentina ha qualità, velocità e gioventù. Dovremo essere ordinati e aggressivi, il campo dirà come finirà".
28 ottobre 2017 15:34
Nicola: "La Fiorentina è la squadra più forte mai vista fino ad ora. Mai incontrato squadre così imprevedibili"
27 ottobre 2016 00:58
Qui Crotone, Nicola: "Andiamo a Firenze per vincere, la squadra è serena"
26 ottobre 2016 11:52
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