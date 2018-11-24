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Cade la Roma. De Paul stende i giallorossi, ad Udine finisce 1-0.

Altra sconfitta inaspettata per i giallorossi di Di Francesco. Al Friuli l'Udinese del neo arrivato Nicola vince per 1-0 e si porta a 12 punti in classifica uscendo per il momento dalla zona calda. Do...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2018 16:38
Cade la Roma. De Paul stende i giallorossi, ad Udine finisce 1-0. -
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Altra sconfitta inaspettata per i giallorossi di Di Francesco. Al Friuli l'Udinese del neo arrivato Nicola vince per 1-0 e si porta a 12 punti in classifica uscendo per il momento dalla zona calda. Dopo un primo tempo senza reti nella ripresa De Paul si inventa il gol dell'1-0 mandando in titl la difesa avversaria con una serpentina personale. Annullato poi con la Var il secondo gol del padroni di casa a Pussetto. Delude Schick, Pellegrini lascia il campo per infortunio.

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