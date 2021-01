Attenzione ai cross bassi e le imbucate. In uscita non ben sincronizzati, lasciano spazi per le ripartenze

TORINO- FIORENTINA

La Fiorentina chiude al dodicesimo posto il girone d’andata e si appresta dopo il giro di boa ad affrontare il Torino allo stadio Grande Torino.

La formazione granata, fresca di cambio di allenatore ha una situazione ambientale addirittura peggiore rispetto alla compagine viola, rinfrancata, dai tre punti ottenuti la scorsa settimana al Franchi contro il fanalino di coda Crotone.

Vediamo quali sono le caratteristiche pregi e difetti del Torino di Nicola e cerchiamo di capire come la Fiorentina possa sfruttare e limitare gli uni e gli altri.

CARATTERISTICHE TECNICHE TORINO

Il Torino sviluppa il suo gioco soprattutto con una costruzione alta, che parte o direttamente dal portiere, o dai difensori centrali sinistro o destro. Con la palla che supera il centrocampo, Belotti si abbassa a ricevere il pallone, diventando il costruttore di gioco, mentre Zaza ed un centrocampista a turno attaccano lo spazio diventando i riferimenti offensivi della squadra, che sale oltre la metà campo difensiva.

In fase di non possesso la squadra di Nicola mostra un grande spirito di sacrificio, ripiegando velocemente verso la propria metà campo difensiva. La transizione difensiva porta subito a una linea difensiva a 5, dove ai tre difensori centrali che rimanendo dietro in fase offensiva si trovano in posizione di copertura preventiva, si aggiungono i due esterni che ripiegano velocemente appena perso il possesso palla e i tre centrocampisti a cui si aggiunge una punta, formando così una linea a 4, con un unico attaccante che va in smarcamento preventivo.

Le marcature difensive dei granata sono a uomo, con copertura costante dei centrocampisti, nello spazio lasciato dai difensori che escono in pressing sul proprio uomo. I PUNTI DI FORZA

1) grande solidità difensiva 2) i cross subiti in fase passiva risultano spesso inefficaci grazie alla presenza in area di tre difensori molto abili nelle palle aeree 3) gli attaccanti spesso si abbassano per creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti, questo garantisce sempre buona occupazione dell’area di rigore avversaria 4) i cross bassi in area di rigore avversaria risultano essere spesso pericolosi grazie agli inserimenti dei centrocampisti. É sempre presente il taglio sia sul primo che sul secondo palo I PUNTI DI DEBOLEZZA

1) se controllato con attenzione il gallo Belotti, i cross alti in area avversaria risultano essere spesso inefficaci 2) Uscite offensive spesso sbagliate dei difensori centrali, che spesso concedono conseguentemente spazio per le ripartenze 3) I centrali di discesa spesso non escono in simultanea, finendo spesso per tenere in gioco gli avanti avversari 4) Scarsità di idee in fase attiva e la mancanza di palleggiatori