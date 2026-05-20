Marzio De Vita

Analisi Roma, squadra compatta e veloce nelle ripartenze. Soffre sulla corsia di destra
21 agosto 2021 14:30
Vi presentiamo Plata: grande estro, dinamismo e dribling ma anche anarchia tattica
20 agosto 2021 11:40
Perez: Potenza fisica, capacità di difendere alto e grande aggressività sull'avversario
14 agosto 2021 09:43
Antognoni-Fiorentina, le basi per continuare adesso ci sono. La città intera si è schierata
25 giugno 2021 17:27
Vi presentiamo Italiano. Grande aggressività, dinamismo e costruzione dal basso. Modulo 4-3-3
23 giugno 2021 14:59
Vi presentiamo Guedes, l'ex baby prodigio del calcio portoghese. In patria giurano sia il nuovo CR7
14 giugno 2021 13:34
Nicolas Gonzalez detto "El Bicho". Talento smisurato, duttilità tattica ed atletismo
11 giugno 2021 10:32
Sergio Oliveira, mezzi tecnici da top player e numeri da bomber. A volte eccede nel portare palla
03 giugno 2021 09:44
Come cambia la Fiorentina con Gattuso. Analisi della rosa viola ed ipotesi di mercato
27 maggio 2021 20:30
Il 4-2-3-1 di Gattuso, costruzione dal basso, tanta qualità e ricerca costante dell'ampiezza
25 maggio 2021 21:11
Commisso si è rivolto alla stampa per parlare alla città. Giudichiamolo dai risultati sportivi
21 maggio 2021 17:36
PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC, MILENKOVIC CHE PECCATO PER QUELLA INGENUITÀ, BIRAGHI IL PEGGIORE
16 maggio 2021 14:22
La Fiorentina attende il Napoli. Onorare l'impegno e favorire la Juve? Il popolo viola si divide
16 maggio 2021 10:21
Rinnovo Vlahovic: Una partita che Rocco non può perdere. Ne va della sua credibilità e del futuro della Fiorentina
27 aprile 2021 16:47
PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC E BONAVENTURA. BIRAGHI IL PEGGIORE
20 aprile 2021 22:38
Il caos super league offre la possibilità di tornare al calcio delle radioline. Torniamo ai valori dello sport
20 aprile 2021 17:20
Analisi Hellas: Aggressione della palla e ferocia nella riconquista, ma l'attacco spara a salve
19 aprile 2021 17:44
Analisi Atalanta: Intensità ed organizzazione, sulle ripartenze la difesa si trova in inferiorità
10 aprile 2021 19:31
Analisi Genoa: Fase difensiva quasi impeccabile, gli attaccanti vengono spesso abbandonati
02 aprile 2021 17:13
Il confronto: Prandelli, intensità e controllo. Iachini, resistenza e ripartenze
25 marzo 2021 16:22
Addio Prandelli: Se ne va uno di noi ed un ottimo tecnico. Adesso basta scuse, serve una rivoluzione
24 marzo 2021 14:15
Analisi Milan: Costruzione dal basso e verticalità per Ibra. Calhanoglu unico a proporsi tra le linee
20 marzo 2021 19:08
Storie di campo: Marcelo Bielsa El Loco visionario. L' uomo che ha rivoluzionato il calcio
16 marzo 2021 18:25
Prandelli prepara la partita in modo perfetto, al resto ci pensano Vlahovic ed il suo francese
13 marzo 2021 21:55
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC DISTRUGGE IL BENEVENTO, RIBÉRY INCANTA, GRANDE PROVA ANCHE DI EYSSERIC
13 marzo 2021 19:50
Analisi Benevento: Centrocampo in grado di pensare calcio, ma che sofferenza sulle ripartenze
12 marzo 2021 15:12
PAGELLE VIOLA: PULGAR E PEZZELLA DISASTROSI, VLAHOVIC LOTTA COME UN LEONE
07 marzo 2021 16:54
Analisi Parma: Grande organizzazione difensiva, ma non esiste una reale alternativa al lancio lungo
06 marzo 2021 18:19
Analisi Roma: Grande tecnica e capacità di interpretare i ritmi gara. La linea difensiva se attaccata soffre
02 marzo 2021 14:58
Analisi Udinese: Fisicità e grande equilibrio tattico. Lavoro delle punte fa perdere lucidità sotto porta
27 febbraio 2021 16:55
Vlahovic: Il bomber c'è già. Dall'arrivo di Prandelli 12 gare 8 gol. La proiezione da 25 reti in campionato
19 febbraio 2021 22:45
Analisi Spezia: Transizione ragionata e grande occupazione del campo. Soffrono la velocità sugli esterni
18 febbraio 2021 15:14
Analisi Samp: Attenzione alla superiorità sulle fasce e la spinta dei terzini. Lasciano molto possesso
13 febbraio 2021 16:15
Analisi del match: primo tempo di grande sostanza ed equilibrio, dopo la seconda rete finisce la partita
05 febbraio 2021 23:28
PAGELLE VIOLA: QUARTA E JACK SUGLI SCUDI. BENE ANCHE AMRABAT, MALE EYSSERIC
05 febbraio 2021 22:32
Inter: Lukaku pericolo numero uno, dagli esterni tanto gioco. Dietro soffrono gli attacchi alle spalle
04 febbraio 2021 15:37
Attenzione ai cross bassi e le imbucate. In uscita non ben sincronizzati, lasciano spazi per le ripartenze
28 gennaio 2021 13:12
Malcuit: Velocità ed esplosività importanti, ha limiti in copertura. Bene le uscite palla al piede
27 gennaio 2021 11:45
Centrocampo solido e manovra fluida. Vlahovic croce e delizia. Bene la manovra a campo aperto
23 gennaio 2021 23:09
PAGELLE VIOLA: JACK E CASTROVILLI SUGLI SCUDI. LEGGEREZZA GRAVE DI CACERES
23 gennaio 2021 22:35
Crotone: Sviluppo manovra avviene in ampiezza. L'indole offensiva degli esterni concede ampi spazi
22 gennaio 2021 15:07
Kokorin: grande rapidità, capacità tecniche e senso del gol. Perde efficacia nei duelli a campo coperto
21 gennaio 2021 11:27
Analisi Napoli: Grande palleggio, soffrono i cross sul secondo palo. Hanno dei cali di tensione
16 gennaio 2021 15:53
PAGELLE VIOLA: KOUAMÉ CHE GOL, CASTROVILLI SUGLI SCUDI, MOLTO BENE ANCHE IGOR E BONAVENTURA
13 gennaio 2021 17:27
Fiorentina: Atteggiamento e mentalità migliorate, il gioco latita. Papu e Torreira per il salto
12 gennaio 2021 16:12
Servivano i 3 punti e la Fiorentina li ha presi. Bene l'occupazione del campo non ancora l'intensità
10 gennaio 2021 21:26
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC GOL, MOLTO BENE ANCHE QUARTA MA IL MIGLIORE É DRAGOWSKY
10 gennaio 2021 19:52
Analisi Cagliari: Efficacia nelle verticalizzazioni, bene la catena di destra, ma i reparti sono scollegati
09 gennaio 2021 14:10
Scopriamo Youssef Maleh: Imprevedibilità, dribliing, corsa ed un sinistro che canta. Viene paragonato a Bernardeschi
08 gennaio 2021 09:45
SOS MERCATO. LA FIORENTINA A CACCIA DI ACQUISTI PER MIGLIORARE LA SQUADRA. SU CHI ANDARE?
07 gennaio 2021 15:43
Il campo denuncia ancora i soliti problemi di manovra, qualcosa si é visto ma é troppo poco
06 gennaio 2021 18:46
Analisi Lazio: Ampiezza di gioco e grande qualità dei singoli, soffrono le ripartenze verticali sugli esterni
05 gennaio 2021 14:43
Bologna: organizzazione tattica difensiva e grande intensità, se salti la prima pressione sei in superiorità numerica
02 gennaio 2021 14:31
Analisi post partita: la Fiorentina dura un tempo, nel secondo tempo cala vistosamente. Problema di tenuta?
19 dicembre 2020 19:15
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC E DRAGOWSKI I MIGLIORI. BENE ANCHE IGOR E AMRABAT. MALE CASTROVILLI
19 dicembre 2020 16:52
Analisi Verona: meccanismo tatticamente perfetto, aggressività e intensità. Unica pecca é l'attacco che non incide
18 dicembre 2020 14:44
Finalmente una partita giocata da squadra, con grande equilibrio tattico e voglia di soffrire
16 dicembre 2020 23:33
PAGELLE VIOLA: SI SBLOCCA FINALMENTE VLAHOVIC, RIBÉRY IN NETTA CRESCITA. MILENKOVIC INCERTO SUL GOL
16 dicembre 2020 22:31
Analisi del Sassuolo, grande possesso del gioco, imprevedibilità e tecnica, manca un alternativa al gioco palla a terra
15 dicembre 2020 11:24
Squadra, allenatore, dirigenza e proprietà sono tutti sul banco degli imputati. Il popolo viola é stanco
13 dicembre 2020 19:45
PAGELLE VIOLA: PULGAR UN FANTASMA, VLAHOVIC ANCORA UNA VOLTA IN OMBRA. MOLTO MALE ANCHE AMRABAT
13 dicembre 2020 16:49
Se si salta la prima linea di pressione l'Atalanta va in inferiorità numerica
12 dicembre 2020 14:42
Cercasi disperatamente attaccante. Tutte le occasioni in Europa per la Fiorentina. Chi prendere?
08 dicembre 2020 14:58
Il Genoa soffre i calci da fermo e rapidi cambi di direzione, attenzione ai tagli dei centrocampisti
06 dicembre 2020 12:26
Serve portare la nave in acque sicure, poi via alla rivoluzione. Adesso tutti sotto esame
01 dicembre 2020 16:36
La Fiorentina gioca solo 15 minuti e poi si scioglie. Difesa imbarazzante, orgoglio inesistente
29 novembre 2020 18:40
PAGELLE VIOLA, PEZZELLA E CACERES DA INCUBO, MALE ANCHE AMRABAT SI SALVA SOLO DRAGOWSKI
29 novembre 2020 16:55
La Fiorentina fa visita alla capolista, costruzione dal basso e reparti stretti il credo di Pioli
28 novembre 2020 12:53
PAGELLE VIOLA, MONTIEL DA IMPAZZIRE ENTRA E DETERMINA, BENE AMRABAT, MALE ANCORA VLAHOVIC
25 novembre 2020 19:55
Gli alibi per i calciatori sono finiti, serve un cambio di marcia e mentalità.
22 novembre 2020 17:08
La prima di Prandelli nel ricordo di Astori. Numeri, curiosità ed analisi del lunch game
21 novembre 2020 12:07
Felipe Melo? No, somiglia più ad Allan. 8 milioni? Troppi. Conosciamo Ramon Cesar
20 novembre 2020 14:37
6 consigli per Pradè: come rinforzare l'attacco viola con giovani talenti ed occasioni low cost
15 novembre 2020 17:31
La Fiorentina di oggi e quella del 2008. Stesso modulo diversi interpreti. Cosa cambia?
13 novembre 2020 17:37
Fiorentina con il 4-2-3-1? Segreti e movimenti di un modulo tanto caro a Prandelli
12 novembre 2020 10:14
Il ritorno del re, viaggio all'interno del pensiero calcistico di Prandelli. Dalle origini fino a oggi
10 novembre 2020 11:56
Viola ancora sottotono, é giunto il tempo delle scelte che non possono essere più rimandate
08 novembre 2020 00:07
PAGELLE VIOLA: AMRABAT ANCORA SPENTO, MALE ANCHE KOUAMÉ SI SALVANO SOLO BIRAGHI E RIBÉRY
07 novembre 2020 22:37
Match analyst, Tardini campo ostico, ducali squadra compatta che non concede spazi al centro
07 novembre 2020 13:54
Squadra senza anima e senza gioco, forse è arrivato il momento di fare delle scelte
01 novembre 2020 22:18
Numeri, curiosità e focus tecnico tattico sulla Roma, prossimo avversario dei viola.
31 ottobre 2020 14:44
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