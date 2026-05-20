Labaro Viola

Marzio De Vita

Marzio De Vita

Analisi Roma, squadra compatta e veloce nelle ripartenze. Soffre sulla corsia di destra

21 agosto 2021 14:30

Vi presentiamo Plata: grande estro, dinamismo e dribling ma anche anarchia tattica

20 agosto 2021 11:40

Perez: Potenza fisica, capacità di difendere alto e grande aggressività sull'avversario

14 agosto 2021 09:43

Antognoni-Fiorentina, le basi per continuare adesso ci sono. La città intera si è schierata

25 giugno 2021 17:27

Vi presentiamo Italiano. Grande aggressività, dinamismo e costruzione dal basso. Modulo 4-3-3

23 giugno 2021 14:59

Vi presentiamo Guedes, l'ex baby prodigio del calcio portoghese. In patria giurano sia il nuovo CR7

14 giugno 2021 13:34

Nicolas Gonzalez detto "El Bicho". Talento smisurato, duttilità tattica ed atletismo

11 giugno 2021 10:32

Sergio Oliveira, mezzi tecnici da top player e numeri da bomber. A volte eccede nel portare palla

03 giugno 2021 09:44

Come cambia la Fiorentina con Gattuso. Analisi della rosa viola ed ipotesi di mercato

27 maggio 2021 20:30

Il 4-2-3-1 di Gattuso, costruzione dal basso, tanta qualità e ricerca costante dell'ampiezza

25 maggio 2021 21:11

Commisso si è rivolto alla stampa per parlare alla città. Giudichiamolo dai risultati sportivi

21 maggio 2021 17:36

PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC, MILENKOVIC CHE PECCATO PER QUELLA INGENUITÀ, BIRAGHI IL PEGGIORE

16 maggio 2021 14:22

La Fiorentina attende il Napoli. Onorare l'impegno e favorire la Juve? Il popolo viola si divide

16 maggio 2021 10:21

Rinnovo Vlahovic: Una partita che Rocco non può perdere. Ne va della sua credibilità e del futuro della Fiorentina

27 aprile 2021 16:47

PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC E BONAVENTURA. BIRAGHI IL PEGGIORE

20 aprile 2021 22:38

Il caos super league offre la possibilità di tornare al calcio delle radioline. Torniamo ai valori dello sport

20 aprile 2021 17:20

Analisi Hellas: Aggressione della palla e ferocia nella riconquista, ma l'attacco spara a salve

19 aprile 2021 17:44

Analisi Atalanta: Intensità ed organizzazione, sulle ripartenze la difesa si trova in inferiorità

10 aprile 2021 19:31

Analisi Genoa: Fase difensiva quasi impeccabile, gli attaccanti vengono spesso abbandonati

02 aprile 2021 17:13

Il confronto: Prandelli, intensità e controllo. Iachini, resistenza e ripartenze

25 marzo 2021 16:22

Addio Prandelli: Se ne va uno di noi ed un ottimo tecnico. Adesso basta scuse, serve una rivoluzione

24 marzo 2021 14:15

Analisi Milan: Costruzione dal basso e verticalità per Ibra. Calhanoglu unico a proporsi tra le linee

20 marzo 2021 19:08

Storie di campo: Marcelo Bielsa El Loco visionario. L' uomo che ha rivoluzionato il calcio

16 marzo 2021 18:25

Prandelli prepara la partita in modo perfetto, al resto ci pensano Vlahovic ed il suo francese

13 marzo 2021 21:55

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC DISTRUGGE IL BENEVENTO, RIBÉRY INCANTA, GRANDE PROVA ANCHE DI EYSSERIC

13 marzo 2021 19:50

Analisi Benevento: Centrocampo in grado di pensare calcio, ma che sofferenza sulle ripartenze

12 marzo 2021 15:12

PAGELLE VIOLA: PULGAR E PEZZELLA DISASTROSI, VLAHOVIC LOTTA COME UN LEONE

07 marzo 2021 16:54

Analisi Parma: Grande organizzazione difensiva, ma non esiste una reale alternativa al lancio lungo

06 marzo 2021 18:19

Analisi Roma: Grande tecnica e capacità di interpretare i ritmi gara. La linea difensiva se attaccata soffre

02 marzo 2021 14:58

Analisi Udinese: Fisicità e grande equilibrio tattico. Lavoro delle punte fa perdere lucidità sotto porta

27 febbraio 2021 16:55

Vlahovic: Il bomber c'è già. Dall'arrivo di Prandelli 12 gare 8 gol. La proiezione da 25 reti in campionato

19 febbraio 2021 22:45

Analisi Spezia: Transizione ragionata e grande occupazione del campo. Soffrono la velocità sugli esterni

18 febbraio 2021 15:14

Analisi Samp: Attenzione alla superiorità sulle fasce e la spinta dei terzini. Lasciano molto possesso

13 febbraio 2021 16:15

Analisi del match: primo tempo di grande sostanza ed equilibrio, dopo la seconda rete finisce la partita

05 febbraio 2021 23:28

PAGELLE VIOLA: QUARTA E JACK SUGLI SCUDI. BENE ANCHE AMRABAT, MALE EYSSERIC

05 febbraio 2021 22:32

Inter: Lukaku pericolo numero uno, dagli esterni tanto gioco. Dietro soffrono gli attacchi alle spalle

04 febbraio 2021 15:37

Attenzione ai cross bassi e le imbucate. In uscita non ben sincronizzati, lasciano spazi per le ripartenze

28 gennaio 2021 13:12

Malcuit: Velocità ed esplosività importanti, ha limiti in copertura. Bene le uscite palla al piede

27 gennaio 2021 11:45

Centrocampo solido e manovra fluida. Vlahovic croce e delizia. Bene la manovra a campo aperto

23 gennaio 2021 23:09

PAGELLE VIOLA: JACK E CASTROVILLI SUGLI SCUDI. LEGGEREZZA GRAVE DI CACERES

23 gennaio 2021 22:35

Crotone: Sviluppo manovra avviene in ampiezza. L'indole offensiva degli esterni concede ampi spazi

22 gennaio 2021 15:07

Kokorin: grande rapidità, capacità tecniche e senso del gol. Perde efficacia nei duelli a campo coperto

21 gennaio 2021 11:27

Analisi Napoli: Grande palleggio, soffrono i cross sul secondo palo. Hanno dei cali di tensione

16 gennaio 2021 15:53

PAGELLE VIOLA: KOUAMÉ CHE GOL, CASTROVILLI SUGLI SCUDI, MOLTO BENE ANCHE IGOR E BONAVENTURA

13 gennaio 2021 17:27

Fiorentina: Atteggiamento e mentalità migliorate, il gioco latita. Papu e Torreira per il salto

12 gennaio 2021 16:12

Servivano i 3 punti e la Fiorentina li ha presi. Bene l'occupazione del campo non ancora l'intensità

10 gennaio 2021 21:26

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC GOL, MOLTO BENE ANCHE QUARTA MA IL MIGLIORE É DRAGOWSKY

10 gennaio 2021 19:52

Analisi Cagliari: Efficacia nelle verticalizzazioni, bene la catena di destra, ma i reparti sono scollegati

09 gennaio 2021 14:10

Scopriamo Youssef Maleh: Imprevedibilità, dribliing, corsa ed un sinistro che canta. Viene paragonato a Bernardeschi

08 gennaio 2021 09:45

SOS MERCATO. LA FIORENTINA A CACCIA DI ACQUISTI PER MIGLIORARE LA SQUADRA. SU CHI ANDARE?

07 gennaio 2021 15:43

Il campo denuncia ancora i soliti problemi di manovra, qualcosa si é visto ma é troppo poco

06 gennaio 2021 18:46

Analisi Lazio: Ampiezza di gioco e grande qualità dei singoli, soffrono le ripartenze verticali sugli esterni

05 gennaio 2021 14:43

Bologna: organizzazione tattica difensiva e grande intensità, se salti la prima pressione sei in superiorità numerica

02 gennaio 2021 14:31

Analisi post partita: la Fiorentina dura un tempo, nel secondo tempo cala vistosamente. Problema di tenuta?

19 dicembre 2020 19:15

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC E DRAGOWSKI I MIGLIORI. BENE ANCHE IGOR E AMRABAT. MALE CASTROVILLI

19 dicembre 2020 16:52

Analisi Verona: meccanismo tatticamente perfetto, aggressività e intensità. Unica pecca é l'attacco che non incide

18 dicembre 2020 14:44

Finalmente una partita giocata da squadra, con grande equilibrio tattico e voglia di soffrire

16 dicembre 2020 23:33

PAGELLE VIOLA: SI SBLOCCA FINALMENTE VLAHOVIC, RIBÉRY IN NETTA CRESCITA. MILENKOVIC INCERTO SUL GOL

16 dicembre 2020 22:31

Analisi del Sassuolo, grande possesso del gioco, imprevedibilità e tecnica, manca un alternativa al gioco palla a terra

15 dicembre 2020 11:24

Squadra, allenatore, dirigenza e proprietà sono tutti sul banco degli imputati. Il popolo viola é stanco

13 dicembre 2020 19:45

PAGELLE VIOLA: PULGAR UN FANTASMA, VLAHOVIC ANCORA UNA VOLTA IN OMBRA. MOLTO MALE ANCHE AMRABAT

13 dicembre 2020 16:49

Se si salta la prima linea di pressione l'Atalanta va in inferiorità numerica

12 dicembre 2020 14:42

Cercasi disperatamente attaccante. Tutte le occasioni in Europa per la Fiorentina. Chi prendere?

08 dicembre 2020 14:58

Il Genoa soffre i calci da fermo e rapidi cambi di direzione, attenzione ai tagli dei centrocampisti

06 dicembre 2020 12:26

Serve portare la nave in acque sicure, poi via alla rivoluzione. Adesso tutti sotto esame

01 dicembre 2020 16:36

La Fiorentina gioca solo 15 minuti e poi si scioglie. Difesa imbarazzante, orgoglio inesistente

29 novembre 2020 18:40

PAGELLE VIOLA, PEZZELLA E CACERES DA INCUBO, MALE ANCHE AMRABAT SI SALVA SOLO DRAGOWSKI

29 novembre 2020 16:55

La Fiorentina fa visita alla capolista, costruzione dal basso e reparti stretti il credo di Pioli

28 novembre 2020 12:53

PAGELLE VIOLA, MONTIEL DA IMPAZZIRE ENTRA E DETERMINA, BENE AMRABAT, MALE ANCORA VLAHOVIC

25 novembre 2020 19:55

Gli alibi per i calciatori sono finiti, serve un cambio di marcia e mentalità.

22 novembre 2020 17:08

La prima di Prandelli nel ricordo di Astori. Numeri, curiosità ed analisi del lunch game

21 novembre 2020 12:07

Felipe Melo? No, somiglia più ad Allan. 8 milioni? Troppi. Conosciamo Ramon Cesar

20 novembre 2020 14:37

6 consigli per Pradè: come rinforzare l'attacco viola con giovani talenti ed occasioni low cost

15 novembre 2020 17:31

La Fiorentina di oggi e quella del 2008. Stesso modulo diversi interpreti. Cosa cambia?

13 novembre 2020 17:37

Fiorentina con il 4-2-3-1? Segreti e movimenti di un modulo tanto caro a Prandelli

12 novembre 2020 10:14

Il ritorno del re, viaggio all'interno del pensiero calcistico di Prandelli. Dalle origini fino a oggi

10 novembre 2020 11:56

Viola ancora sottotono, é giunto il tempo delle scelte che non possono essere più rimandate

08 novembre 2020 00:07

PAGELLE VIOLA: AMRABAT ANCORA SPENTO, MALE ANCHE KOUAMÉ SI SALVANO SOLO BIRAGHI E RIBÉRY

07 novembre 2020 22:37

Match analyst, Tardini campo ostico, ducali squadra compatta che non concede spazi al centro

07 novembre 2020 13:54

Squadra senza anima e senza gioco, forse è arrivato il momento di fare delle scelte

01 novembre 2020 22:18

Numeri, curiosità e focus tecnico tattico sulla Roma, prossimo avversario dei viola.

31 ottobre 2020 14:44

Jurgen Klopp. Dagli inizi al mito. Viaggio nella carriera del più grande perdente di successo.

27 ottobre 2020 17:59

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