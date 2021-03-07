PAGELLE VIOLA: PULGAR E PEZZELLA DISASTROSI, VLAHOVIC LOTTA COME UN LEONE

La Fiorentina si salva all'ultimo tuffo da una sconfitta che sarebbe stata imbarazzante. Prestazione indegna. Serve una svolta

Match salvezza al Franchi tra Fiorentina e Parma. Le pagelle dei calciatori viola:

DRAGOWSKI 6 Incolpevole ovviamente sul gol per il resto normale amministrazione o giù di lì

MILENKOVIC 6 prende la sufficienza soltanto grazie alla rete del secondo vantaggio

PEZZELLA 5 sempre in ritardo e fuori posizione, si fa bere in occasione del rigore del Parma. Stà diventando un problema serio

QUARTA 6,5 da tempo sempre il più positivo della difesa. Oggi anche goleador

MALCUIT 5,5 tanta corsa lungo tutta la fascia. La qualità però non c'è

AMBRABAT 5 lento e prevedibile, fa quantità come sempre ma in fase di impostazione sbaglia troppo dal minuto 69 Bonaventura 6 priva a dare ordine non sempre ci riesce

PULGAR 4,5 sbaglia tutto quello che si può sbagliare. Follia l'intervento di mano in area di rigore

BORJA 5 trotterella per il campo e la palla la vede poco e punto

BIRAGHI 5 in fase di spinta qualcosa fa, ma in fase passiva si lascia sempre anticipare, soprattutto sulle palle alte

EYSSERIC 6 unico a dare un po'di qualità, prezioso anche in alcuni ripiegamenti difensivi dal 79 minuto Callejon sv

VLAHOVIC 6 lotta e si batte bene, ha più personalità di molti senatori. Ha il merito di offrire lo spunto tecnico migliore della partita

PRANDELLI 6 disegna la solita Fiorentina, ordinata ma incapace di produrre gioco

MARZIO DE VITA

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