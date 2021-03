La Curva Fiesole contesta la squadra fuori i campini: “Rispetto. Oggi le bombe, domani non si sa…”

Non è stato un pomeriggio facile per la Fiorentina, questo pomeriggio, quando la squadra stava svolgendo la rifinitura sul campo, diversi gruppi dei tifosi della Curva Fiesole si sono ritrovati fuori i campini per contestare la squadra. Esposti anche due striscioni nei confronti della squadra: “Oggi le bombe, domani non si sa. Occhio” e l’altro “Rispetto per la maglia” Tanti i cori intonati: “Rispettate la nostra maglia” e anche “Se andiamo in B vi facciamo un culo cosi”

