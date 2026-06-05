Corriere dello Sport: "La Fiorentina pensa al riacquisto con sconto di Favasuli: ha il 50% sulla rivendita"

La Fiorentina rischia di mangiarsi le mani per Favasuli, che è molto cresciuto al Catanzaro: protagonista in B

La Fiorentina rischia di mangiarsi le mani per la cessione, avvenuta la scorsa estate, di Costantino Favasuli al Catanzaro. Il terzino classe 2004 è stato venduto a titolo definitivo ai calabresi per una cifra simbolica, chiudendo la stagione in Serie B da protagonista. I suoi numeri sono indicativi: 2 gol e 9 assist più la consacrazione nel calcio dei grandi.

La Fiorentina, conscia delle sue potenzialità, ha mantenuto un quota sulla futura rivendita: il 50%. Da non escludere che Paratici e Goretti sfruttino la clausola a proprio favore, magari pensando a un suo riacquisto con sconto. Questo per due motivi: evitare un potenziale rimpianto e costruire una squadra sempre più giovane e italiana. Il precedente di Daniele Ghilardi, cresciuto nelle giovanili viola e oggi alla Roma, insegna. Lo riporta il Corriere dello Sport.