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Notizie Favasuli Fiorentina

Lucchesi e due ex viola sono stati scelti tra i migliori 11 giocatori Under 23 in Serie B

19 maggio 2026 20:51

Ufficiale, Favasuli nuovo calciatore del Catanzaro. Il terzino lascia la Fiorentina a titolo definitivo

31 luglio 2025 18:41

Di Marzio: "Il Catanzaro è interessato a Favasuli della Fiorentina, la scorsa stagione in prestito al Bari"

24 luglio 2025 11:24

Tuttosport, Favasuli pronto a tornare alla Fiorentina: il Bari non lo riscatterà. C'è il Monza

20 giugno 2025 14:30

Parla l'agente di Favasuli: "La Fiorentina lo tiene d'occhio. Tante richieste in B, ma Bari è la sua priorità"

21 marzo 2025 17:09

Ufficiale, Favasuli è del Bari. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina

05 luglio 2024 18:54

Sky Sport: "Favasuli rinnoverà con la Fiorentina fino al 2027 e partirà in prestito. In pole c'è il Bari"

28 giugno 2024 10:12

Lucchesi, Amatucci, Distefano e Dalle Mura titolari nel disastro Ternana. Perde ed è a un passo dalla Serie C

01 maggio 2024 17:40

Favasuli ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina. Ora il prestito alla Ternana

03 agosto 2023 16:35

Stangata per la Fiorentina Primavera, Favasuli squalificato per quattro giornate: salta la Supercoppa

24 gennaio 2023 20:43

La Fiorentina di Italiano testa tanti giovani contro il Dortmund, titolari Ranieri, Bianco e Favasuli

10 dicembre 2022 14:01

La Fiorentina blinda Favasuli, il giovane 2004 che ha stregato Italiano a Moena, portato anche in Austria

19 agosto 2022 16:37

Favasuli: "Giocare per questi colori è un'emozione unica. Spero di far parte di questa Fiorentina"

22 luglio 2022 19:15

Favasuli: "Mister Italiano ci tiene sul pezzo. Studio Biraghi, ma che qualità Saponara e Bonaventura"

19 luglio 2022 18:39

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