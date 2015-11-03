Notizie Favasuli Fiorentina

Lucchesi e due ex viola sono stati scelti tra i migliori 11 giocatori Under 23 in Serie B
19 maggio 2026 20:51
Ufficiale, Favasuli nuovo calciatore del Catanzaro. Il terzino lascia la Fiorentina a titolo definitivo
31 luglio 2025 18:41
Di Marzio: "Il Catanzaro è interessato a Favasuli della Fiorentina, la scorsa stagione in prestito al Bari"
24 luglio 2025 11:24
Tuttosport, Favasuli pronto a tornare alla Fiorentina: il Bari non lo riscatterà. C'è il Monza
20 giugno 2025 14:30
Parla l'agente di Favasuli: "La Fiorentina lo tiene d'occhio. Tante richieste in B, ma Bari è la sua priorità"
21 marzo 2025 17:09
Ufficiale, Favasuli è del Bari. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina
05 luglio 2024 18:54
Sky Sport: "Favasuli rinnoverà con la Fiorentina fino al 2027 e partirà in prestito. In pole c'è il Bari"
28 giugno 2024 10:12
Lucchesi, Amatucci, Distefano e Dalle Mura titolari nel disastro Ternana. Perde ed è a un passo dalla Serie C
01 maggio 2024 17:40
Favasuli ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina. Ora il prestito alla Ternana
03 agosto 2023 16:35
Stangata per la Fiorentina Primavera, Favasuli squalificato per quattro giornate: salta la Supercoppa
24 gennaio 2023 20:43
La Fiorentina di Italiano testa tanti giovani contro il Dortmund, titolari Ranieri, Bianco e Favasuli
10 dicembre 2022 14:01
La Fiorentina blinda Favasuli, il giovane 2004 che ha stregato Italiano a Moena, portato anche in Austria
19 agosto 2022 16:37
Favasuli: "Giocare per questi colori è un'emozione unica. Spero di far parte di questa Fiorentina"
22 luglio 2022 19:15
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