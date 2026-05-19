Lucchesi e due ex viola sono stati scelti tra i migliori 11 giocatori Under 23 in Serie B
La Lega Serie B ha pubblicato la top 11 dei giocatori Under 23 italiani, tra gli 11 migliori giocatori è presente Lucchesi, Favasuli e Berti
A cura di Redazione Labaroviola
19 maggio 2026 20:51
Il giocatore viola in prestito al Monza, Lorenzo Lucchesi è stato selezionato tra i migliori 11 U23 Italiani che hanno giocato in Serie B. Il club biancorosso ha l'obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A del difensore centrale.
Gli altri due giocatori ex viola, selezionati dalla Lega Serie B, sono il terzino, Costantino Favasuli del Catanzaro, allenato da Aquilani e il centrocampista Tommaso Berti del Cesena.