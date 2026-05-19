Lucchesi e due ex viola sono stati scelti tra i migliori 11 giocatori Under 23 in Serie B

La Lega Serie B ha pubblicato la top 11 dei giocatori Under 23 italiani, tra gli 11 migliori giocatori è presente Lucchesi, Favasuli e Berti

A cura di Redazione Labaroviola 19 maggio 2026 20:51

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