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Notizie Berti Fiorentina

Lucchesi e due ex viola sono stati scelti tra i migliori 11 giocatori Under 23 in Serie B

19 maggio 2026 20:51

Berti: "La Fiorentina mi aveva venduto al Napoli, ma io ero interista da sempre e ho rifiutato"

25 ottobre 2025 16:59

Berti: "Avrei aspettato fine stagione per confermare Palladino. Bello il pensiero di Italiano per Barone"

15 maggio 2025 22:43

Berti sulla Fiorentina: "Non c'è margine per raggiungere la Champions. L'Europa League resta alla portata"

26 aprile 2025 15:55

Berti: "Se Martinelli non gioca da qualche parte 30 partite l'anno, non può crescere come portiere"

03 aprile 2025 13:44

Berti: "Non mi aspettavo un De Gea così alla Fiorentina. Lui e Carnesecchi i migliori in Serie A"

28 marzo 2025 17:21

Berti “difende” Terracciano: “Serve rispetto per quello che ha fatto per la Fiorentina. Non un problema farlo giocare”

05 marzo 2025 09:31

Tommaso Berti: "L’ambiente Fiorentina mostra quanto è complesso emergere e raggiungere la Serie A"

17 febbraio 2025 19:39

Sentite Berti: “Io preso di mira al Franchi. Incredibile vero? La gente voleva darmi addosso”

06 febbraio 2025 09:12

Berti: "Martinelli deve andare in prestito per farsi le ossa, non ha senso rimanere a Firenze"

21 novembre 2024 16:54

La Fiorentina lo ha scartato, ora Berti brilla in B: "A Firenze non avevo grandi aspettative. Ho sfiorato il Milan"

19 ottobre 2024 12:59

Berti: "Palladino è uno dei migliori in circolazione, le punte da 20 gol a campionato vanno in altre squadre"

25 giugno 2024 21:21

Berti: "Ad Atene Fiorentina contratta per l'assillo di vincere. La società dia a Palladino una squadra importante"

07 giugno 2024 15:03

Berti: "Non so perchè la Fiorentina mi ha scaricato, ho fatto bene. Aquilani ci faceva vedere video di De Zerbi"

03 luglio 2023 14:58

La Fiorentina non riscatta Berti per 350 mila euro, torna a Cesena e addio a Firenze dopo la Primavera

15 giugno 2023 18:08

Berti: "Società doveva dare tempo a Gollini, è più forte di Terracciano: sbagliato toglierlo dopo Napoli"

17 gennaio 2023 18:54

"Pensavo il titolare fosse Gollini, Terracciano ottimo secondo. Il prossimo anno però punterei su Carnesecchi"

05 novembre 2022 18:37

Colpo in prospettiva per la Fiorentina, preso il giovane Tommaso Berti dal Cesena

01 settembre 2022 15:32

Berti consiglia: "Fiorentina, prendi subito Carnesecchi. Altrimenti non te lo potrai più permettere"

13 maggio 2022 22:04

Berti contro la Juventus: "Vincere a Torino? Difficile per colpa del sistema, arbitri condizionati"

03 aprile 2022 12:01

"Fischiamo Vlahovic con i fischietti come Berti, costretto a uscire dopo 20 minuti perchè devastato"

12 febbraio 2022 14:29

G. Berti: "Vlahovic mal consigliato dai procuratori. Sostituto? Lucca, è un Toni più veloce"

15 ottobre 2021 22:17

Berti: "A Commisso serve tempo, deve riorganizzare la società dopo la cessione dei Della Valle"

21 aprile 2021 21:20

Berti: "Vecino per essere come me deve segnare di più. Scudetto Inter? Se vince a Firenze..."

01 dicembre 2017 19:18

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