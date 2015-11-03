Notizie Berti Fiorentina

Lucchesi e due ex viola sono stati scelti tra i migliori 11 giocatori Under 23 in Serie B
19 maggio 2026 20:51
Berti: "La Fiorentina mi aveva venduto al Napoli, ma io ero interista da sempre e ho rifiutato"
25 ottobre 2025 16:59
Berti: "Avrei aspettato fine stagione per confermare Palladino. Bello il pensiero di Italiano per Barone"
15 maggio 2025 22:43
Berti sulla Fiorentina: "Non c'è margine per raggiungere la Champions. L'Europa League resta alla portata"
26 aprile 2025 15:55
Berti: "Se Martinelli non gioca da qualche parte 30 partite l'anno, non può crescere come portiere"
03 aprile 2025 13:44
Berti: "Non mi aspettavo un De Gea così alla Fiorentina. Lui e Carnesecchi i migliori in Serie A"
28 marzo 2025 17:21
Berti “difende” Terracciano: “Serve rispetto per quello che ha fatto per la Fiorentina. Non un problema farlo giocare”
05 marzo 2025 09:31
Tommaso Berti: "L’ambiente Fiorentina mostra quanto è complesso emergere e raggiungere la Serie A"
17 febbraio 2025 19:39
Sentite Berti: “Io preso di mira al Franchi. Incredibile vero? La gente voleva darmi addosso”
06 febbraio 2025 09:12
Berti: "Martinelli deve andare in prestito per farsi le ossa, non ha senso rimanere a Firenze"
21 novembre 2024 16:54
La Fiorentina lo ha scartato, ora Berti brilla in B: "A Firenze non avevo grandi aspettative. Ho sfiorato il Milan"
19 ottobre 2024 12:59
Berti: "Palladino è uno dei migliori in circolazione, le punte da 20 gol a campionato vanno in altre squadre"
25 giugno 2024 21:21
Berti: "Ad Atene Fiorentina contratta per l'assillo di vincere. La società dia a Palladino una squadra importante"
07 giugno 2024 15:03
Berti: "Non so perchè la Fiorentina mi ha scaricato, ho fatto bene. Aquilani ci faceva vedere video di De Zerbi"
03 luglio 2023 14:58
La Fiorentina non riscatta Berti per 350 mila euro, torna a Cesena e addio a Firenze dopo la Primavera
15 giugno 2023 18:08
Berti: "Società doveva dare tempo a Gollini, è più forte di Terracciano: sbagliato toglierlo dopo Napoli"
17 gennaio 2023 18:54
"Pensavo il titolare fosse Gollini, Terracciano ottimo secondo. Il prossimo anno però punterei su Carnesecchi"
05 novembre 2022 18:37
Colpo in prospettiva per la Fiorentina, preso il giovane Tommaso Berti dal Cesena
01 settembre 2022 15:32
Berti consiglia: "Fiorentina, prendi subito Carnesecchi. Altrimenti non te lo potrai più permettere"
13 maggio 2022 22:04
Berti contro la Juventus: "Vincere a Torino? Difficile per colpa del sistema, arbitri condizionati"
03 aprile 2022 12:01
"Fischiamo Vlahovic con i fischietti come Berti, costretto a uscire dopo 20 minuti perchè devastato"
12 febbraio 2022 14:29
G. Berti: "Vlahovic mal consigliato dai procuratori. Sostituto? Lucca, è un Toni più veloce"
15 ottobre 2021 22:17
Berti: "A Commisso serve tempo, deve riorganizzare la società dopo la cessione dei Della Valle"
21 aprile 2021 21:20
Archivio