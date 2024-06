Berti: “Ad Atene Fiorentina contratta per l’assillo di vincere. La società dia a Palladino una squadra importante”

L’ex portiere di Fiorentina, Gianluca Berti, è stato intervistato dai media presenti al Tigullio VIP Padel di Santa Margherita Ligure, dove ha parlato del percorso europeo dei viola e della finale di Atene. Le sue parole riportate da TMW:

“I tifosi della Fiorentina si sarebbero meritati un trofeo. Due finali l’anno scorso, quest’anno una semifinale e una finale… Almeno una andava portata a casa. In Conference League, nella finale di Atene, i viola mi sono sembrati un po’ contratti proprio per l’assillo di vincere. Non ho visto la Fiorentina di sempre, quella Fiorentina garibaldina che vuole andare a fare la partita. Se Palladino potrà emulare Italiano? Mi auguro di sì, Italiano ha fatto un grande lavoro in questi anni. Spero che la società possa mettere a disposizione di Palladino una squadra importante perché la città lo merita”.

