Coppa Italia: Chalanoglu riprende il Milan, il derby d'andata finisce in parità, 1-1

Tra Milan e Inter tutto rimandato alla gara di ritorno. I rossoneri hanno speso energie fisiche e mentali, la Fiorentina può approfittarne

A cura di Andrea Gemignani 02 aprile 2025 23:05

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