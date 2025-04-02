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Coppa Italia: Chalanoglu riprende il Milan, il derby d'andata finisce in parità, 1-1

Tra Milan e Inter tutto rimandato alla gara di ritorno. I rossoneri hanno speso energie fisiche e mentali, la Fiorentina può approfittarne

A cura di Andrea Gemignani
02 aprile 2025 23:05
Coppa Italia: Chalanoglu riprende il Milan, il derby d'andata finisce in parità, 1-1 -
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Dopo lo show del Bologna ad Empoli, Milan e Inter regalano spettacolo ma non vanno oltre il pari. Sblocca il punteggio nella seconda frazione Tammy Abraham, con una bella finta in area di rigore che manda a vuoto l’intera difesa nerazzurra.

Poco più tardi, Calahnoglu risponde con un tiro dalla distanza che sorprende Maignan e pareggia così i conti. Finale di gara frenetico, con i nerazzurri più volte vicini alla rete della rimonta, ma il portiere rossonero cala la saracinesca e respinge una conclusione insidiosa di Zalewski.

MILAN-INTER 1-1: 47′ Abraham, 67′ Calhanoglu

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