Coppa Italia: Chalanoglu riprende il Milan, il derby d'andata finisce in parità, 1-1
Tra Milan e Inter tutto rimandato alla gara di ritorno. I rossoneri hanno speso energie fisiche e mentali, la Fiorentina può approfittarne
A cura di Andrea Gemignani
02 aprile 2025 23:05
Dopo lo show del Bologna ad Empoli, Milan e Inter regalano spettacolo ma non vanno oltre il pari. Sblocca il punteggio nella seconda frazione Tammy Abraham, con una bella finta in area di rigore che manda a vuoto l’intera difesa nerazzurra.
Poco più tardi, Calahnoglu risponde con un tiro dalla distanza che sorprende Maignan e pareggia così i conti. Finale di gara frenetico, con i nerazzurri più volte vicini alla rete della rimonta, ma il portiere rossonero cala la saracinesca e respinge una conclusione insidiosa di Zalewski.
MILAN-INTER 1-1: 47′ Abraham, 67′ Calhanoglu