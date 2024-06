Pistocchi: “La Fiorentina deve prendere giocatori veri per vincere e lottare per i primi 5 posti, sennò non ce la farà mai”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi che ha parlato della futura Serie A con tanti nuovi allenatori: “Non credo che l’allenatore risolva tutti i problemi di una squadra. Per fare un qualcosa di vincente c’è bisogno di un ambiente sano, un gruppo coeso, una buona squadra, un pubblico paziente e una stampa oggettiva. Non ricordo un campionato con così tanti cambiamenti, soprattutto perché non si dà il tempo per lavorare e si cambia velocemente da un’idea di gioco ad un’altra anche se opposte. Dal punto di vista tecnico le società non hanno chiare, non tutte ovviamente, il Bologna ha preso l’allenatore ideale per continuare il lavoro di Thiago Motta, anche la Fiorentina ha fatto lo stesso, ma Palladino dovrà capire come far giocare la sua squadra dato che a Monza giocava col 3-5-2. Invece il Napoli ha preso uno che dà entusiasmo ed è bravissimo, ma De Laurentiis ha di nuovo cambiato idea di gioco perché non c’è continuità con Spalletti e con chi ha scelto dopo. La Lazio, invece, ha fatto una scelta intelligente: Baroni è sottostimato ma fa sempre dei miracoli.

Sulla Fiorentina: “Non manca tanto per essere tra le prime cinque del campionato. Spesso ha dominato delle partite che poi non ha vinto. Ha bisogno di migliorare la qualità e limitare gli errori individuali che costano caro. La Fiorentina ha bisogno di un attaccante di fisicità che segni, lo vedrei bene con Beltrán che sa giocare tra le linee. I giocatori da prendere ci sono, bisogna vederli, soprattutto occorre andare a vedere anche altri campionati per prenderli prima degli altri. Nzola non ti porta grandi traguardi, è un giocatore da obbiettivi piccoli. La Fiorentina deve migliorare nella qualità dei singoli quando deve marcare, niente di più. Per vincere devi segnare parecchio.”