Notizie Pistocchi Fiorentina

Pistocchi duro: "La scena di Parisi a dir poco disgustosa, serve la prova tv per chi fa il furbo"
16 febbraio 2026 18:55
Pistocchi: "La Fiorentina appare più coesa, con un Kean così, uscirà presto dalla zona rossa"
23 novembre 2025 14:29
Pistocchi sgancia la bomba: "La Fiorentina sta dando Comuzzo alla Juventus. Fagioli mi ricorda Pirlo"
07 aprile 2025 19:50
Pistocchi: "Kean esploso con Palladino: è passato da 0.13 gol a partita con Allegri, a 0.61 gol"
01 aprile 2025 00:23
Sentite Pistocchi sullo striscione: "Non è goliardia, è solo ignoranza. E non c'è niente che si possa fare"
19 marzo 2025 09:15
Pistocchi su Shpendi: "Mi ricorda Inzaghi. A Pradè dico di prenderlo subito. Per me è già pronto per la Serie A"
15 novembre 2024 14:59
Pistocchi duro su Dazn: "Fine primo tempo di Cagliari-Empoli, 26 spot pubblicitari, 0 contenuti"
20 settembre 2024 23:40
Pistocchi: "Affari con la Juve? Finora le fregature le hanno prese loro. Rivalità va giocata su altri aspetti"
26 agosto 2024 15:20
Affare Douglas Luiz, il lupo perde il pelo..l'Aston Villa regala alla Juve 36 milioni di plusvalenze
24 giugno 2024 00:11
Pistocchi: "La Fiorentina deve prendere giocatori veri per vincere e lottare per i primi 5 posti, sennò non ce la farà mai"
07 giugno 2024 13:41
Pistocchi: "18 anni da Calciopoli e nulla è cambiato. Ha ancora senso parlare di calcio?"
07 marzo 2024 18:58
Sentite Pistocchi: "Loftus-Cheek si protegge col braccio, non vuole respingere il pallone. Non era rigore"
27 novembre 2023 17:45
Pistocchi durissimo: "Giornali 'appecorati' alla Juventus. Contro Fiorentina prestazione da provinciale"
07 novembre 2023 18:06
"Sacchi stava firmando con la Fiorentina, Berlusconi l'ha saputo e ha deciso di prenderlo al Milan"
12 giugno 2023 20:47
Pistocchi: "Italiano? Non deve essere contento, la Fiorentina concede tanto e sbaglia molto nei singoli"
29 maggio 2023 15:19
Pistocchi sta con Commisso: "D'accordo sul rispetto delle norme, voglio vedere il fesso che investirà in Italia"
30 novembre 2022 19:10
Pistocchi duro contro Gravina: "Se sa qualcosa vada a dirlo alla Procura, Juventus ne uscirà con un accrocchio"
30 novembre 2022 18:41
Pistocchi sicuro: "Commisso vuole far capire a tutti che la Fiorentina è una big. Il gioco c'è, mancano solo i gol"
23 settembre 2022 01:20
Lo Monaco e Pistocchi ospiti a Passione Fiorentina questa sera in diretta dalle 21 su Twitch
22 settembre 2022 18:53
Pistocchi a sorpresa: "La Fiorentina può lottare per lo scudetto con altre cinque squadre"
03 agosto 2022 15:38
Pistocchi: "Curioso di capire gli intrecci tra Italiano e Ramadani. Progetto Commisso importante"
15 giugno 2022 19:43
Pistocchi: "Commisso ha ragione sui procuratori, Torreira è forte ma come lui ce ne sono tanti"
31 maggio 2022 13:42
Pistocchi sicuro: "L’unica squadra che ha disputato una partita all’altezza è stata la Fiorentina"
04 marzo 2022 18:30
Pistocchi: "Il gol dell'Atalanta era valido. Hateboer non è in fuorigioco, perchè il braccio non è punibile"
20 febbraio 2022 15:56
Pistocchi: "Rosetti dice che non si può giocare con le braccia dietro e poi espellano Biraghi a caso"
20 dicembre 2021 14:21
Pistocchi: "Contro la Fiorentina si capirà il valore del Napoli. Firenze da sempre esame tosto"
27 settembre 2021 15:44
Pistocchi: "Ogni volta che un giocatore diventa importante, succede..."
08 giugno 2021 17:11
Pistocchi: "Fiorentina, scegli che idea di calcio vuoi fare. Su Vlahovic avevo visto bene"
13 aprile 2021 14:20
Pistocchi: "Vorrei vedere Spalletti alla Fiorentina, con Commisso grande coppia"
24 marzo 2021 17:49
Pistocchi: "Commisso? È colpa di chi gli ha consigliato. Firenze merita un progetto tecnico all'altezza"
19 gennaio 2021 22:50
Pistocchi critico: "Dov'è stato Prandelli pensano di aver fatto un errore a sceglierlo"
09 novembre 2020 13:38
Pistocchi: "È ora di vedere il progetto tecnico di Commisso. Non deve fare l'errore dei Della Valle"
13 ottobre 2020 15:57
Pistocchi escluso da Tiki Taka su Mediaset perché è inviso dalla Juventus. Il retroscena
18 settembre 2020 09:45
Pistocchi: "Calciopoli? La Juventus doveva finire in C2, la Fiorentina in serie B"
05 maggio 2020 15:52
Agnelli su Commisso: "Campagna mediatica contro la Juve". Pistocchi ribatte: "Ha tutti i giornali in mano"
25 febbraio 2020 14:09
Pistocchi polemico: "In un paese normale Nicchi sarebbe dimissionato, ma qui si parla di Giorgina a Sanremo"
07 febbraio 2020 11:43
Pistocchi: "Le parole di Nicchi sono veramente gravissime, non può parlare così"
04 febbraio 2020 21:43
Pistocchi: "Non capisco perchè Pradè ha scelto Iachini. Cutrone non l'avrei preso, hai già Vlahovic"
11 gennaio 2020 20:21
Pistocchi: "Calvarese era piazzatissimo, e non può non aver visto il fallo di mano di Tonali"
22 ottobre 2019 23:15
Pistocchi: "Pioli? Da capire se la sua idea di calcio si sposa con quella della Fiorentina"
18 gennaio 2019 18:03
Pistocchi: "A furia di dire “vincere è l’unica cosa che conta” non vincete in Europa da 22 anni“.
14 dicembre 2018 16:06
Pistocchi: "Invece di lamentarsi dall'arbitro Pioli spieghi perchè la Fiorentina non ha un gioco"
02 dicembre 2018 12:21
Pistocchi: “A Firenze manca un progetto da anni. Chiesa? Ci pensi bene prima di andarsene."
21 marzo 2018 15:25
Pistocchi: "C'era il rigore alla Fiorentina, ha sbagliato l'arbitro. Alla squadra viola tutto storto"
09 febbraio 2018 23:20
Pistocchi: "La Fiorentina deve passare al centrocampo a tre. Benassi non è un trequartista. Date tempo a Pioli"
04 ottobre 2017 19:42
Pistocchi: "Firenze merita di più, i tifosi sono arrabbiati. Berna? Non ha fatto una bella figura"
27 luglio 2017 17:32
Pistocchi: “Il comunicato dei Della Valle? Incoerente, Firenze merita molto di più"
30 giugno 2017 16:01
Pistocchi: "Damato va fermato, ha fischiato a caso per un'ora rovinando la Fiorentina"
29 novembre 2016 18:14
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