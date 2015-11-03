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Notizie Pistocchi Fiorentina

Pistocchi duro: "La scena di Parisi a dir poco disgustosa, serve la prova tv per chi fa il furbo"

16 febbraio 2026 18:55

Pistocchi: "La Fiorentina appare più coesa, con un Kean così, uscirà presto dalla zona rossa"

23 novembre 2025 14:29

Pistocchi sgancia la bomba: "La Fiorentina sta dando Comuzzo alla Juventus. Fagioli mi ricorda Pirlo"

07 aprile 2025 19:50

Pistocchi: "Kean esploso con Palladino: è passato da 0.13 gol a partita con Allegri, a 0.61 gol"

01 aprile 2025 00:23

Sentite Pistocchi sullo striscione: "Non è goliardia, è solo ignoranza. E non c'è niente che si possa fare"

19 marzo 2025 09:15

Pistocchi su Shpendi: "Mi ricorda Inzaghi. A Pradè dico di prenderlo subito. Per me è già pronto per la Serie A"

15 novembre 2024 14:59

Pistocchi duro su Dazn: "Fine primo tempo di Cagliari-Empoli, 26 spot pubblicitari, 0 contenuti"

20 settembre 2024 23:40

Pistocchi: "Affari con la Juve? Finora le fregature le hanno prese loro. Rivalità va giocata su altri aspetti"

26 agosto 2024 15:20

Affare Douglas Luiz, il lupo perde il pelo..l'Aston Villa regala alla Juve 36 milioni di plusvalenze

24 giugno 2024 00:11

Pistocchi: "La Fiorentina deve prendere giocatori veri per vincere e lottare per i primi 5 posti, sennò non ce la farà mai"

07 giugno 2024 13:41

Pistocchi: "18 anni da Calciopoli e nulla è cambiato. Ha ancora senso parlare di calcio?"

07 marzo 2024 18:58

Sentite Pistocchi: "Loftus-Cheek si protegge col braccio, non vuole respingere il pallone. Non era rigore"

27 novembre 2023 17:45

Pistocchi durissimo: "Giornali 'appecorati' alla Juventus. Contro Fiorentina prestazione da provinciale"

07 novembre 2023 18:06

"Sacchi stava firmando con la Fiorentina, Berlusconi l'ha saputo e ha deciso di prenderlo al Milan"

12 giugno 2023 20:47

Pistocchi: "Italiano? Non deve essere contento, la Fiorentina concede tanto e sbaglia molto nei singoli"

29 maggio 2023 15:19

Pistocchi sta con Commisso: "D'accordo sul rispetto delle norme, voglio vedere il fesso che investirà in Italia"

30 novembre 2022 19:10

Pistocchi duro contro Gravina: "Se sa qualcosa vada a dirlo alla Procura, Juventus ne uscirà con un accrocchio"

30 novembre 2022 18:41

Pistocchi sicuro: "Commisso vuole far capire a tutti che la Fiorentina è una big. Il gioco c'è, mancano solo i gol"

23 settembre 2022 01:20

Lo Monaco e Pistocchi ospiti a Passione Fiorentina questa sera in diretta dalle 21 su Twitch

22 settembre 2022 18:53

Pistocchi a sorpresa: "La Fiorentina può lottare per lo scudetto con altre cinque squadre"

03 agosto 2022 15:38

Pistocchi: "Curioso di capire gli intrecci tra Italiano e Ramadani. Progetto Commisso importante"

15 giugno 2022 19:43

Pistocchi: "Commisso ha ragione sui procuratori, Torreira è forte ma come lui ce ne sono tanti"

31 maggio 2022 13:42

Pistocchi sicuro: "L’unica squadra che ha disputato una partita all’altezza è stata la Fiorentina"

04 marzo 2022 18:30

Pistocchi: "Il gol dell'Atalanta era valido. Hateboer non è in fuorigioco, perchè il braccio non è punibile"

20 febbraio 2022 15:56

Pistocchi: "Rosetti dice che non si può giocare con le braccia dietro e poi espellano Biraghi a caso"

20 dicembre 2021 14:21

Pistocchi: "Contro la Fiorentina si capirà il valore del Napoli. Firenze da sempre esame tosto"

27 settembre 2021 15:44

Pistocchi: "Ogni volta che un giocatore diventa importante, succede..."

08 giugno 2021 17:11

Pistocchi: "Fiorentina, scegli che idea di calcio vuoi fare. Su Vlahovic avevo visto bene"

13 aprile 2021 14:20

Pistocchi: "Vorrei vedere Spalletti alla Fiorentina, con Commisso grande coppia"

24 marzo 2021 17:49

Pistocchi: "Commisso? È colpa di chi gli ha consigliato. Firenze merita un progetto tecnico all'altezza"

19 gennaio 2021 22:50

Pistocchi critico: "Dov'è stato Prandelli pensano di aver fatto un errore a sceglierlo"

09 novembre 2020 13:38

Pistocchi: "È ora di vedere il progetto tecnico di Commisso. Non deve fare l'errore dei Della Valle"

13 ottobre 2020 15:57

Pistocchi escluso da Tiki Taka su Mediaset perché è inviso dalla Juventus. Il retroscena

18 settembre 2020 09:45

Pistocchi: "Calciopoli? La Juventus doveva finire in C2, la Fiorentina in serie B"

05 maggio 2020 15:52

Agnelli su Commisso: "Campagna mediatica contro la Juve". Pistocchi ribatte: "Ha tutti i giornali in mano"

25 febbraio 2020 14:09

Pistocchi polemico: "In un paese normale Nicchi sarebbe dimissionato, ma qui si parla di Giorgina a Sanremo"

07 febbraio 2020 11:43

Pistocchi: "Le parole di Nicchi sono veramente gravissime, non può parlare così"

04 febbraio 2020 21:43

Pistocchi: "Non capisco perchè Pradè ha scelto Iachini. Cutrone non l'avrei preso, hai già Vlahovic"

11 gennaio 2020 20:21

Pistocchi: "Calvarese era piazzatissimo, e non può non aver visto il fallo di mano di Tonali"

22 ottobre 2019 23:15

Pistocchi: "Pioli? Da capire se la sua idea di calcio si sposa con quella della Fiorentina"

18 gennaio 2019 18:03

Pistocchi: "A furia di dire “vincere è l’unica cosa che conta” non vincete in Europa da 22 anni“.

14 dicembre 2018 16:06

Pistocchi: "Invece di lamentarsi dall'arbitro Pioli spieghi perchè la Fiorentina non ha un gioco"

02 dicembre 2018 12:21

Pistocchi: “A Firenze manca un progetto da anni. Chiesa? Ci pensi bene prima di andarsene."

21 marzo 2018 15:25

Pistocchi: "C'era il rigore alla Fiorentina, ha sbagliato l'arbitro. Alla squadra viola tutto storto"

09 febbraio 2018 23:20

Pistocchi: "La Fiorentina deve passare al centrocampo a tre. Benassi non è un trequartista. Date tempo a Pioli"

04 ottobre 2017 19:42

Pistocchi: "Firenze merita di più, i tifosi sono arrabbiati. Berna? Non ha fatto una bella figura"

27 luglio 2017 17:32

Pistocchi: “Il comunicato dei Della Valle? Incoerente, Firenze merita molto di più"

30 giugno 2017 16:01

Pistocchi: "Damato va fermato, ha fischiato a caso per un'ora rovinando la Fiorentina"

29 novembre 2016 18:14

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