Il giornalista Maurizio Pistocchi è tornato a parlare della vicenda Calciopoli sui suoi profili social: “La Juve era da C2, Fiorentina Lazio e Milan da B. Ma per salvare la Juve dal fallimento furono derubricati gli illeciti ex-art.6 in art.1. Un aborto giuridico , Juve in B e le altre solo penalizzate”