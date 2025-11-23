23 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:34

Pistocchi: "La Fiorentina appare più coesa, con un Kean così, uscirà presto dalla zona rossa"

Pistocchi: “La Fiorentina appare più coesa, con un Kean così, uscirà presto dalla zona rossa”

23 Novembre

Maurizio Pistocchi commenta così la partita Fiorentina-Juve nel suo canale X:

“Andando oltre gli episodi arbitrali, questa partita non è stata un bello spot per la Serie A: bassa qualità, tanta fisicità e poche idee, spesso confuse. La Fiorentina, che non vinceva con Pioli, continua a non vincere con Vanoli, ma appare più coesa e concentrata; con un Kean così, autore di una prestazione ottima, riuscirà presto a uscire dalla zona rossa.

La Juventus, invece, ha pareggiato per la terza volta consecutiva e non sembra ancora una squadra di Spalletti, nonostante le intuizioni e le idee del tecnico. Forse si vedrà una Juve diversa con il rientro di Bremer, che permetterebbe di passare a una linea difensiva a 4, con Koopmeiners in mezzo al campo e Conceicao in attacco nel 4-3-3. Probabile, ma i limiti strutturali dei bianconeri, un centrocampo con poca qualità e un attacco poco funzionale, possono essere corretti solo dal mercato.”

