Pistocchi: “Contro la Fiorentina si capirà il valore del Napoli. Firenze da sempre esame tosto”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ai microfoni di ‘Marte Sport Live’, ha espresso il suo pensiero sul Napoli in vista della partita di domenica contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Luciano Spalletti fa giustamente il ‘pompiere’, perché il fuoco dell’entusiasmo, talvolta, brucia anche le legittime ambizioni. Il Napoli è competitivo ed ha un’organizzazione di gioco competitiva. Il risultato finale può sempre variare per delle componenti che sono spesso imprevedibili: un errore del portiere, un palo e via discorrendo. Quello che vediamo nel Napoli di oggi, però, è un’identità molto forte: una squadra che sta bene in campo, si difende con ordine ed attacca con grande precisione.

Stanno tutti molto bene e le indicazioni sono più che positive, anche se siamo ancora all’inizio, solo alla sesta giornata. Bisogna continuare così. Le prossime due partite di Serie A ci diranno di più sulla reale consistenza di questo Napoli, perché Fiorentina e Torino sono due avversari molto tosti. Firenze, in particolare, è un campo che ha sempre creato problemi”

GALLI: “VICENDA VLAHOVIC CONDIZIONA TUTTA LA SQUADRA”