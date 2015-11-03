Labaro Viola

Notizie Spalletti Fiorentina

Il Corriere dello Sport riporta: "Vlahovic verso il Bayern Monaco, si allontana sempre di più dalla Juventus"

11 maggio 2026 14:14

Sogliano esplode dopo Juve-Verona: “Qui è sempre così, se dicessi quel che penso smetterei di lavorare”

03 maggio 2026 23:22

Tra Roma e Atalanta gode la Juve. Spalletti sfida il Bologna per scavare il solco Champions

18 aprile 2026 23:35

Spalletti sgambetta Palladino nella corsa Champions: Boga firma il colpo che vale il 4° posto

11 aprile 2026 23:15

Spalletti attacca: "Udinese-Como su 33 in campo ce n'erano solo 2 italiani. Un U19 in campo per ogni squadra".

06 aprile 2026 22:14

Delusione Spalletti, Juve bloccata in casa sull'1-1 dal Sassuolo. Pesa il rigore fallito nel finale

21 marzo 2026 22:51

Spalletti, lite con tifoso Juve dietro la panchina, poi dopo il gol: "La prossima stai a casa"

21 gennaio 2026 23:03

Spalletti ha fatto svoltare la Juventus: nelle ultime 7 partite 6 vittorie, si vede la sua mano sul gioco

21 dicembre 2025 11:50

Spalletti: "Ho detto a tutti di prendere Italiano, è uno dei più forti che abbiamo, si deve imparare da lui"

13 dicembre 2025 18:41

Spalletti: "La Fiorentina ha voglia di reagire. Vanoli sa dargli sicuramente una carica emotiva"

22 novembre 2025 21:03

Spalletti: "Cori contro Vlahovic? La dobbiamo far finita. Imbruttiamo lo sport più bello al mondo"

22 novembre 2025 20:46

Nazione rivela: "Fiorentina? Spalletti disse no a Barone per la mancanza di un progetto credibile"

22 novembre 2025 10:12

Corriere dello Sport: "Kean guida i 4 ex Juve adesso alla Fiorentina"

22 novembre 2025 10:03

Fagioli lascerà la Fiorentina? Tuttosport: “L'entourage si guarda intorno. Spalletti perfetto per lui”

22 novembre 2025 09:44

Nazione: "Spalletti-Fiorentina, il Franchi ancora una volta giudice di un amore tormentato"

22 novembre 2025 09:39

Valcareggi: "Domani non si perde con la Juve, Vanoli deve strigliare Gudmundsson con le maniere forti"

21 novembre 2025 13:10

Spalletti sereno: "Conosco bene Firenze e accetterò qualsiasi situazioni mi troverò davanti"

21 novembre 2025 12:36

Sindaco Certaldo sicuro: "Spalletti si emozionerà sabato. Il legame con la Fiorentina si farà sentire"

20 novembre 2025 09:46

Nazione: “Kean-Spalletti gli amici-nemici. L’attaccante non ha mai segnato a una squadra allenata dal mister”

20 novembre 2025 09:21

“Fiorentina in una buca pericolosissima”: Cinquini evoca lo spettro della retrocessione ’93

17 novembre 2025 22:33

Kelly potrebbe rientrare sabato contro la Fiorentina, Spalletti dovrebbe scegliere la difesa a 4

17 novembre 2025 13:56

Il cambio di allenatore fa bene alla Juve che con Spalletti batte subito la Cremonese

01 novembre 2025 23:13

I tifosi del Napoli non perdonano Spalletti alla Juventus, lo striscione: "Uomini infami, destini infami"

31 ottobre 2025 12:23

Spalletti alla Juventus percepirà lo stesso ingaggio che prende Pioli alla Fiorentina, 3 milioni netti

29 ottobre 2025 12:55

Il retroscena di Repubblica: "Una parte dello spogliatoio della Juventus faceva il tifo per Palladino"

29 ottobre 2025 12:06

Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus, firmerà un contratto fino al termine della stagione

29 ottobre 2025 11:36

Di Marzio: "Accordo fino al 2026 tra la Juventus e Spalletti, domani la firma del contratto"

28 ottobre 2025 23:38

Sky: "Juventus, avvenuto l'incontro tra Spalletti e Comolli. Palladino seconda scelta. Nessun approfondimento con Mancini"

28 ottobre 2025 18:09

Romano: "Spalletti è il favorito per la Juventus, Palladino resta una validissima alternativa"

28 ottobre 2025 14:01

Spalletti strizza l'occhio alla Juventus: "Chi sostituisce Tudor è fortunato perché ha allenato bene"

28 ottobre 2025 12:18

Spalletti pronto a diventare l'allenatore della Juventus, c'è già l'accordo tra l'allenatore e la società

28 ottobre 2025 11:17

Cobolli Gigli: "Palladino allenatore con tanta buona volontà, ma sceglierei Mancini per la panchina bianconera"

27 ottobre 2025 18:50

Di Marzio: "Juventus, Spalletti è il piano A per il dopo Tudor. Alternative Mancini e Palladino"

27 ottobre 2025 17:14

Orlando: "Tudor verrà esonerato presto. Alla Juve piace Palladino ma anche Luciano Spalletti"

20 ottobre 2025 17:02

Spalletti confessa: "Il mio cuore è con la Fiorentina, vederla in difficoltà mi fa male"

12 ottobre 2025 14:16

Sabato sicuro: "Pioli verrà esonerato e Spalletti tornerà in A per allenare la Fiorentina"

09 ottobre 2025 16:25

Paganini: "Pioli rischia l'esonero. Pradè vorrebbe De Rossi ma Spalletti sarebbe l'ideale"

08 ottobre 2025 17:02

Criscitiello attacca: "Gravina non capisce niente di calcio, è il peggior Presidente della nostra storia"

07 ottobre 2025 19:11

Romano: “La Fiorentina non ha mai messo in discussione Pioli, false le voci su Spalletti in viola"

29 settembre 2025 12:26

Fratini rivela: “Spalletti ha manifestato di voler andare alla Fiorentina a chiare note”

27 settembre 2025 16:32

Spalletti non si nasconde: "Allenare la Fiorentina? Qualcosa a cui penso prima di finire la carriera"

25 settembre 2025 19:55

Faina: “Pioli già a rischio esonero, malumori nello spogliatoio. La Fiorentina allerta Spalletti e Motta”

17 settembre 2025 13:39

Spalletti: "Ho deluso le aspettative di tutti, ma il calcio italiano non è affatto in crisi"

12 agosto 2025 14:38

Tracollo Italia: la Nazionale è fuori dalla top 10 FIFA e rischia la quarta fascia al Mondiale

10 luglio 2025 14:54

L'Al-Nassr è già alla ricerca del dopo Pioli, offerto un biennale da 18 milioni a stagione a Spalletti

14 giugno 2025 11:30

Gazzetta dello Sport: "Con Pioli ormai promesso sposo della Fiorentina, l'Al Nassr punta su Spalletti"

12 giugno 2025 12:13

Sabatini: "In Serie A Modric gioca anche bendato e Dzeko alla Fiorentina fa più di 10 gol"

11 giugno 2025 23:29

Bucchioni: "Pioli non andrà in Nazionale, è intelligente e non si infilerà in questa brutta situazione"

10 giugno 2025 14:25

Valcareggi: "A chi è venuto in mente di mandare in panchina Spalletti ieri? La vera Italia non esiste più"

10 giugno 2025 13:29

Spalletti: "Non lascio al mio successore una grande Italia. Anche altri allenatori avrebbero faticato"

09 giugno 2025 23:26

Pedullà smentisce: "Priva di fondamento qualsiasi voce su un tentativo della Fiorentina per Spalletti"

09 giugno 2025 19:40

Impallomeni rileva: "Spalletti nelle ultime ore ha rifiutato la panchina della Fiorentina"

09 giugno 2025 18:55

Pradè si dice tranquillo della situazione Pioli. E intanto i tifosi della Fiorentina sognano Spalletti

09 giugno 2025 12:00

Frey si schiera con Acerbi: "Ho vissuto la stessa cosa nel 2008 quando ho deciso di lasciare la Nazionale"

08 giugno 2025 23:15

Zazzaroni scrive: "Spalletti esonerato dalla Nazionale? La Juventus ha risolto il problema allenatore"

08 giugno 2025 21:22

Retroscena Spalletti: prima parla dei possibili tradimenti, poi non si presenta alle tv dopo la conferenza

08 giugno 2025 20:48

L'ammissione di Spalletti: "Non avrei mai mollato, preferisco restare quando le cose non vanno bene"

08 giugno 2025 20:36

Di Marzio: “Ranieri ha detto no alla proposta dell’Italia”, Fiorentina beffata e Pioli nuovo CT?

08 giugno 2025 17:59

Spalletti in conferenza stampa: "Gravina mi ha esonerato, non sarò più il CT della Nazionale"

08 giugno 2025 15:20

Terremoto Italia, Spalletti si dimette da allenatore. Adesso la Nazionale va su Pioli?

08 giugno 2025 14:41

Capello critica Spalletti: "Prima se facevi male, andavi a casa, ora in Italia non si dimette più nessuno"

08 giugno 2025 13:15

TMW scrive: "Ranieri è il sostituto ideale di Spalletti ma è impegnato con la Roma, Pioli l'alternativa"

08 giugno 2025 12:27

Gravina: "Dobbiamo ripensare ad un rilancio immediato, non posso dire se con Spalletti o meno"

08 giugno 2025 12:01

Caressa tuona: "La peggior partita degli ultimi 25 anni, Spalletti è in confusione e non è adatto"

07 giugno 2025 17:17

Di Marzio annuncia: "Se Spalletti salta si sceglierà uno tra Ranieri e Pioli per la Nazionale"

07 giugno 2025 15:49

"Devo parlare con Gravina, qualcosa è successo". Spalletti all'angolo, aria di dimissioni?

06 giugno 2025 23:21

Italia senza capo ne coda umiliata anche in Norvegia. Spalletti fa rimpiangere Mancini

06 giugno 2025 22:57

Mancini taglia corto sul like al post di Acerbi contro Spalletti: "Ci saranno cose più importanti no?"

06 giugno 2025 15:30

Spalletti prende in giro Mancini: "Il suo like ad Acerbi? Qualcuno gli ha rubato il telefono, hackerato"

05 giugno 2025 15:56

Spalletti: "Kean out? Ora posso evitare di mandare una punta in tribuna. Una doveva stare fuori"

05 giugno 2025 15:20

Spalletti risponde duramente ad Acerbi: "Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto"

05 giugno 2025 12:59

Nazionale, rivoluzione viola in vista: oltre a Kean anche Ranieri verso una maglia da titolare

03 giugno 2025 22:41

Marianella esalta Ranieri: "Si meritava la Nazionale, lo dissi già un anno fa in telecronaca"

01 giugno 2025 22:44

Acerbi risponde a Spalletti e spiega il no: "Pretendo rispetto, non resto dove non sono più voluto"

01 giugno 2025 19:53

Spalletti:"Mi dispiace di non portare Mandragora in Nazionale, ma non mi dimentico di lui per il futuro."

01 giugno 2025 16:23

Ranieri chiamato da Spalletti al posto di Buongiorno, prima convocazione per il capitano viola

01 giugno 2025 11:19

Il Corriere dello Sport: "Mandragora osservato da Spalletti, il centrocampista potrebbe essere convocato per le prossime sfide"

25 maggio 2025 15:07

Spalletti: "La Fiorentina la mia prima delusione, mi scartarono e pensai di giocare negli amatori"

12 maggio 2025 12:39

Viviano: "Gatti ieri pareva un giocatore di basket in mezzo a 21 giocatori di calcio, non è all'altezza"

24 marzo 2025 23:43

"Sai che sei molto più scarso di Kean? Assolutamente, lo so". Immobile casca nello scherzo de Le Iene

24 marzo 2025 12:42

Spalletti esalta Kean: "Abbiamo trovato un lottatore, è veloce, sa tenere palla, parte da lontano, è tecnico"

23 marzo 2025 23:43

Spalletti: "Kean perfetto contro la Germania. Si sbatte e arriva a tirare in porta senza l'aiuto di nessuno"

19 marzo 2025 15:20

Spalletti: "Il Napoli è la mia ultima esperienza nelle squadre di club, Kean sta facendo molto bene"

10 marzo 2025 12:31

Spalletti: "Kean e Retegui possono giocare insieme, uno è d'area di rigore, l'altro attacca la profondità"

24 febbraio 2025 17:08

Spalletti: "Le regole devono essere uguali alla volontà di Bove. Folorunsho sarà convocato"

24 febbraio 2025 16:58

Spalletti: "Kean? Con Retegui due bomber veri, si è perfezionato. Prima non era così finalizzatore"

08 febbraio 2025 10:24

Spalletti scherza ma annuncia già la formazione: "Giocherà Kean contro la Germania"

22 gennaio 2025 18:49

Viviano: "Solo a Napoli ti insultano per strada prima della partita. Ti minacciano nel tragitto"

08 gennaio 2025 23:17

Spalletti: "Kean ha fatto passi in avanti e mostrato una maturazione notevole. In area è fortissimo"

10 dicembre 2024 17:38

Spalletti: "Bove era nel mirino della Nazionale, spero di vederlo presto ad allenarsi con noi"

10 dicembre 2024 12:46

Spalletti: "Posso contare su Kean, ha fatto passi avanti come uomo. L'ho trovato molto maturato"

03 dicembre 2024 15:00

Spalletti: "Malore di Bove? Ho provato smarrimento. Ho chiamato continuamente un mio ex collaboratore"

02 dicembre 2024 22:28

Kean parte ancora dalla panchina contro la Francia, out anche Comuzzo. La formazione ufficiale dell'Italia

17 novembre 2024 19:49

Nations League: in Belgio l'Italia prima domina poi sa soffrire, una vittoria che vale i quarti

14 novembre 2024 22:59

Fiorentina, lotta al vertice merito anche della "svolta italiana" voluta da Commisso

13 novembre 2024 22:50

Spalletti: "Kean ha delle criticità che sta superando. Ha qualche problemino che non è peggiorato"

11 novembre 2024 15:39

Spalletti su Comuzzo: "Fisico imponente e personalità. Ma bisogna far attenzione a non farli diventare presuntuosi"

11 novembre 2024 15:30

Spalletti: "Ho visto Kean e Comuzzo insieme, gli ho detto «Stai attento che adesso fa gol anche a te»"

11 novembre 2024 14:50

Comuzzo convince Spalletti e brucia le tappe. Prima convocazione con l'Italia. C'è anche Kean

08 novembre 2024 18:29

Spalletti dice grazie alla Fiorentina e a Palladino, tanti gli italiani in campo (54%)

06 novembre 2024 08:47

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